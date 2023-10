"Összetörtem, nincsenek szavak..." – Köllő Babett kikészült a Sztárban Sztár leszek! miatt

Minden eddiginél megrázóbb pillanatoknak lehettek szemtanúi a Sztárban Sztár leszek! nézői, ugyanis két olyan versenyző került a kiesés szélére, akik magabiztosan vezették a tabellát. Nagy Alexa 30 pontot zsebelt be a produkciójáért, míg Solymár Matyi 29 pontot kapott a Mesterektől, ám ez kevés volt ahhoz, hogy bárki is biztosra vegye kedvence továbbjutását. Ezt jól szemlélteti a vasárnapi példa is...

Fotó: MG

Köllő Babett teljesen összetört az eredmény láttán

Köllő Babett teljesen összetört

Érthető módon Babett sem volt túl nyugodt az eredményhirdetés alatt, hiszen Matyi mellett az egyik versenyzője, Alexa továbbjutása volt a tét. Bár a fiatal lány végül megmenekült a kieséstől, a csinos zsűritag öröme nem felhőtlen, hiszen úgy véli, hogy az egyik legtehetségesebb énekest vesztette most el a műsor és Tóth Gabi.

A végső döntésnél kettő olyan ember állt a színpadon, akiknek nem kellett volna ott állnia. Két baromi tehetséges ember. Alexa az egyik legjobb énekesnő a mezőnyben, nem mellesleg pedig fantasztikus táncos, Matyinál pedig karizmatikusabb, tehetségesebb embert nem láttam még ezen a színpadon. Én most összetörtem! Nincsenek szavak arra, ami történt…

– kezdte a Borsnak Babett, aki bár nagyon örül, hogy a két versenyzője, Nagy Alexa és Tasi Dávid is továbbjutottak, Matyiért vérzik a szíve. Már csak azért is, mert az énekes az élmezőnyből esett ki, azaz teljesen felborult a zsűri sorrendje.

– Sokszor előfordul az, hogy akik nagyon elől vannak, róluk azt gondolják az emberek, hogy nem kell rájuk szavazni, hiszen biztos a továbbjutásuk. Pedig ez nem így van. Az emelt díjas, öt szavazatot érő telefonok teljesen felborítják az állást, mondhatni azonnal felülírják a zsűri sorrendjét. Kicsit úgy érzem, hogy nincs eszköz a kezünkben, hogy olyan embereket, mint például Matyi, megmentsünk egy ilyen szituációtól – tette hozzá csalódottan Babett, ám nincs sok ideje a szomorkodásra, hiszen a csapatából még ketten versenyben vannak, velük pedig a döntőig szeretne menetelni.