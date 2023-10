A ma esti Kőgazdag Fiatalok adásában Kata kiutazott Los Angelesbe, hogy valóra váltsa nagy álmát. Nem is akárkivel találkozott, hanem Köllő Babett kevesek által ismert öccsével, Merse-el, aki Beverly Hillsben dolgozik, mint ingatlan értékesítő. Megnéztek egy házat, ami nem csak elgyönyörködtető, de az ára felveszi a csillagászati mértéket ölt.

Kőgazdag Kata Los Angelesben képzeli el az életét (Fotó: Polyák Attila)

Drága gyerekkori álom

Ha a tengerentúli álmokról beszélünk, akkor bizony nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni, de Katának már gyerekkorától kezdve ez élete egyik legerősebb ambíciója, ezért semmi sem tántoríthatja el.

– Nekem ez igazából gyerekkori álmom volt, hogy Los Angelesbe, Hollywoodba költözzek. Van rólam egy videó, amin hétéves vagyok és pont erről beszélek. Én hiszek nagyon a vonzástörvényben, tehát nagyon vicces, hogy én már akkor erről álmodtam – kezdte Kata, aki gyerekkorában bizonyára még azt sem tudta, hogy hol van Hollywood, de azt tudta már, hogy ott akar színésznő lenni.

Kata beavatott minket a megdöbbentő bérlési árba. (Fotó: Máté Krisztián)

Csillagászati ár

Kata ugyan nem árulta el, hogy pontosan az ingatlan, amit kinézett az mennyibe kerül, de beavatott minket abba, hogy az első évben mennyiért bérelné az ingatlant havonta, amit aztán megvenne.

– Az első egy évben csak bérelni szeretnénk egy házat párommal, hogy megtapasztalhassuk, milyen is ott élni huzamosabb időt. A ház áráról, amit kinéztem nem szeretnék nyilatkozni, azonban azt elárulhatom, hogy annak a házak bérlési ára, amilyet kinéztem, olyan 20-40 ezer dollár is lehet havonta – osztotta meg velünk Kata a megdöbbentő összeget, ami akár 14 millió forint is lehet havonta.