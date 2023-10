„Potyogtak a könnyeim!” – Hunyadi Donatella gesztusától eltört a mécses az édesanyjánál

Már eddig is tisztában volt vele szinte mindenki, hogy Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella szinte elválaszthatatlanok. Kivételes anya-lánya kapcsolat az övék, sosem mulasztják el a közös programokat és mindenben támogatják egymást.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella között kivételes anya-lánya kapocs van Fotó: Bánkúti Sándor

Nincs ez másképp a Dancing with the Starsszal kapcsolatban sem, hiszen a naptárdíva ott van minden gyes élő show-n, hogy lányának szurkoljon, így most szombaton is a táncparkett mellől figyelte lánya elképesztő mozdulatait és már a következő műsorra is megvan a biztos helye.

Erről maga számolt be egy érzelmes Instagram-bejegyzésben, melyben azt is bevallja, hogy a legutóbbi csak úgy potyogtak a könnyei, amikor testközelből figyelhette meg Donatella tehetségét.

Szombaton ismét A Dancing with the Stars stúdiójában néztem a harmadik élő show-t! Különleges, érzelmekkel teli adás volt! Potyogtak a könnyeim amikor Donatella nekem táncolt! Táncpartnerével Dinivel egy gyönyörű rumbát táncoltak! A szívem tele hálával és szeretettel! Köszönöm! A többi Táncospárnak is szívből gratulálok! Felejthetetlen, szép este volt!

– írta a büszke édesanya a fotókhoz.