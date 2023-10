Soha nem látott arcát mutatta meg a Dancing with the Starsból kieső Eszenyi Enikő

Drámai végjáték után Eszenyi Enikő és táncpartnere, Hegyes Berci számára ért véget a Dancing with the Stars szombat este. A végeredmény mindenkit meglepett, hiszen a zsűri szerint is ez volt a páros eddigi legjobb produkciója, ráadásul a színésznő egy olyan oldalát mutatta meg, ahogy eddig még senki sem látta. A mindig erős, határozott, céltudatos, maximalista színésznő, most "csak" egy érző, gyengéd gyermek volt. A produkció előtti kisfilmben is többször elérzékenyült és imádattal ölelte, puszilta édesanyját. Mégis az ítészek és a nézők összesített szavazata után a 62 éves színésznő, Hunyadi Donatella és Király Linda került veszélyzónába. Ördög Nóriék végül utóbbit mentették meg, számára folytatódik a verseny. A nézők az utolsó körben úgy döntöttek, Kiszel Tünde lányának adnak újabb esélyt, így Eszenyi Enikőék számára ért véget a DWTS.

Eszenyi Enikő imádott édesanyjának kézcsókkal köszönt meg mindent Fotó: MK

Sosem látott oldalát mutatta meg Eszenyi Enikő

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő nem sajnálja, hogy számukra véget ért a verseny, már előre meg is érezte, mert ez a tánc volt számára a legfontosabb. Eszenyi Enikő ugyanis imádott édesanyjának ajánlotta ezt a produkciót, annak a személyen, akinek elmondása szerint nem csak az életét, de mindent köszönhet. Tangójuk Hegyes Bertalannal végtelenül érzelmes volt, a sztár versenyző a végén kezet is csókolt anyukájának, akit a stúdióban ülők láttára többször, a szünetekben is megölelgetett, megpuszilgatott. A mindig nagyon határozott művésznő ezt az oldalát még sosem mutatta meg.

– Nagyon jól vagyok most, szerettem itt lenni – kezdte kiesése után a Borsnak Eszenyi Enikő, akit még most is átölelve tartott táncpartnere.

Végig nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy ma este egy nagyon jó és számomra nagyon fontos tánccal fejeztük be, amit az édesanyámnak dedikáltam. Nagyon örülök, hogy Berci volt a partnerem és ha valamit sajnálok most az az, hogy ő nem megy tovább

- Engem ne sajnálj Enci – szólt hozzá rögtön Hegyes Bertalan. - Én azt sajnálom, hogy tudom, hogy van még benned, lett volna még benned! Ugyanakkor mégsem vagyok szomorú, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon jól sikerült produkció volt. Legutóbb a zsűri megmentett bennünket és én akkor lettem volna nagyon szomorú, ha ez most nem jön össze és úgy örülök, hogy ezt veled eltáncolhattam!

A színésznőt arról is kérdeztük, megvalósult-e a célja, amiért elvállalta hónapokkal ezelőtt a TV2 felkérését a műsorra. Hogy sosem késő tánccipőt húzni és igenis 60 felett is lehet mozogni. Eszenyi Enikő egyébként a hazai DWTS legidősebb versenyzője.

– Nézd, 62 éves elmúltam, és az a fizikai teljesítmény, amit itt kell nyújtani hétről-hétre, az nagyon erőt próbáló egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen nagyon régóta fiatal testnek. De mégis nagyon jó volt, feltöltött energiával.