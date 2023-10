Hunyadi Donatella nem tud megfelelni a zsűrinek, itt a válasza

Érdekesen alakult a DWTS legutóbbi adása, a nézők átírták szavazataikkal a zsűri rangsorát. A férfi sztár versenyzők mind tovább jutottak, Radics Gigivel kiegészülve, Király Lindát pedig a zsűri mentette meg. Így végül Eszenyi Enikő és Hunyadi Donatella kerültek a kiesés szélére. A friss diplomás énekesnő végtelenül hálás a nézőknek, akik őt juttatták tovább.

Hunyadi Donatella nem értette a zsűri értékelését (Fotó: MK)

Édesanyjának üzent

A Dancing with the Stars 4. évadának 3. adása is rengeteg izgalmat és könnyet tartogatott, a „Több, mint tánc” tematikájú show-ban, ahol mindenki valakinek ajánlotta a táncát. Hunyadi Donatella édesanyjának, Kiszel Tündének üzent, a produkció még Ördög Nórit is megsiratta. De hiába a könnyek, most a zsűritől a legkevesebb pontot kapta .

– Próbálom a gondolataimat összeszedni, mert még nagyon friss az egész. Mi jutottunk tovább a kieső zónából, amiért nagyon boldog és nagyon hálás vagyok és ez nagyon ösztönöz erre. Az, hogy engem nem ismernek a nézők, vagy legalábbis a Dancing előtt nem ismertek közelről, és ez csak a harmadik adás, mégis minket mentettek meg a veszélyzónából, egy olyan elismert színművésznő ellenében, mint Eszenyi Enikő, ez számomra egy hatalmas visszaigazolás. Sajnálom, mert nagyon szeretem őket, fantasztikus produkciót nyújtottak ők is, mint mindenki ezen az estén – mondta a Borsnak Hunyadi Donatella, miután a nézők megmentették őt és párját a kieséstől.

A gyönyörű sztár versenyzőt arról is kérdeztük, mit szólt a zsűri értékeléséhez, akiktől az eddigiekhez képest alacsonyabb pontokat kapott. Szerintük ugyanis nem tett jót a táncuknak a túl sok érzelem. Donatella édesanyjának, Kiszel Tündének ajánlotta táncát, aki ott izgult érte a stúdióban.

Valóban ez egy érzelemmel teli, érzelemtől fűtött adás volt, mindenkinek a produkciójában ez benne volt. Azon leszek a jövőben, hogy ez engem ne vigyen el és csak a táncra fogok koncentrálni. Őszintén válaszolok: nagyon kettős érzelmek vannak bennem! Mert az első adásban a zsűri azt mondta hibaként, hogy nem voltak láthatók rajtam az érzelmek, most meg az, hogy láthatóak voltak, talán kissé túlzottan is. Egyet értek velük, de én egyébként jónak éreztem. És engem nagyon boldoggá tesz, hogy életemben először annyira felszabadultan tudtam táncolni, mint még soha! De vissza fogom nézni, építő jellegű kritikának fogom fel, amit mondtak és tanulok belőle. A következő adásban, adásokban azon leszek, hogy elengedjek minden külső tényezőt, csak a tánc, a precizitás legyen!

"Saját magammal vagyok a legszigorúbb"

A TV2 sztárja fontosnak tartja, hogy mindebben táncpartnere, Bődi Dénes rengeteget tud neki segíteni.

– Dini fantasztikus, idáig sem jutottam volna el, ha ő nem lenne. Ebbe rengeteg munkát, rengeteg érzelmet belerakott és az, hogy hisz bennem, az nekem a legfantasztikusabb a világon. Azon leszek, hogy neki megfeleljek, na meg magamnak! Ezt úgy tudom kivitelezni, ha a táncom annyira precíz lesz, hogy a továbbiakban az a zsűrinek tetszeni fog. S hogy ki az én legnagyobb kritikusom? Hát én saját magammal vagyok a legszigorúbb! Nagyon maximalista vagyok, nagyon sikerorientált, figyelek arra mindig, hogy magamhoz képest a legjobb produkciót nyújtsak – foglalta össze.