Szomorú nap a mai Szakcsi Lakatos Béla családjának. A Kossuth-díjas zenész napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. október 2-án hunyt el tragikus hirtelenséggel, az egész ország gyászolta.

Szakcsi Lakatos Béla 79 évesen hunyt el. (Fotó: Cseke Csilla / MTI)

A Bors elérte a magyar-kanadai orgonaművészt, Varnus Xavért, aki elárulta, nagyon különös kapcsolat volt köztük a néhai Szakcsi Lakatossal.

- Szakcsi Lakatos Béla barátságát tulajdonképpen az édesapámnak köszönhetem, mint ahogy Törőcsik Mariét is. Kristálytisztán emlékszem, hogy annak idején a Zenekadémián Béla leült a zongorához, én az orgonához, és vagy harminc percen át úgy dobáltuk egymásnak a zenei improvizációkat, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Amellett, hogy hihetetlen tehetségű művész volt, nagyon jól éreztem magam a társaságában, ami egy külön kincs volt számomra. Természetesen a temetésére is elmentem. Nagyon hiányzik – mondta a Borsnak Xavér.

Varnus Xavér Szakcsi Lakatos Béla temetésén. (Fotó: Bors)

A család, a zenész felesége és két fia – ifj. Szakcsi Lakatos Béla és Szakcsi Lakatos Róbert – a mai napig gyászolja a 79 éves korában elhunyt művészt. Robi tavaly, két nappal a tragédia után a Borsnak nyilatkozott megrendülten életük egyik legszörnyűbb napjáról, amikor édesapjuk tragikus hirtelenséggel örökre lehunyta a szemét.

A szívével volt probléma

– Borzasztó ez a veszteség számunkra. Hirtelen jött, erre sosem lehet felkészülni.

Nagyon megviseli az egész családot édesapám halála, de főleg édesanyámat, mert otthon történt a tragédia.

Tudtuk, hogy nem volt teljesen egészséges, a szívével többször is volt problémája, mű-szívbillentyűvel élt, sajnos infarktusa is volt, ehhez jött még régóta tartó szívelégtelenség, ez vezetett a halálához – kezdte tavaly érdeklődésünkre Róbert, aki azt is elárulta, a betegségek ellenére semmilyen előjele nem volt a tragédiának, hiszen pénteken még a Pestújhelyi Közösségi Házban lépett fel Gerendás Péter oldalán.

Róbertet külföldön érte a lesújtó hír

Szakcsi Lakatos Róbert a Borsnak árulta el azt is, hogy épp Dániában turnézott, amikor értesült édesapja haláláról.

- Még dolgozott, minden egészségügyi problémájából fel tudott épülni. Én épp Dániában turnéztam, egy kompon ültem, úton a koncertsorozat következő helyszínére, amikor telefonon kaptam a szörnyű hírt, hogy apukám elhunyt. Azonnal lemondtam minden fellépést arra a hétre, jövő héten pedig Törökországban egy-két koncertem lett volna, azt sem tudom vállalni. Vasárnap már vissza is jöttem a családomhoz, hogy támogatni tudjuk egymást – mondta tavaly megtörve a zenész.

A Bors hétfőn, az évforduló napján kereste Szakcsi Lakatos Róbertet is, de nem értük el telefonon.