Elkezdődött Szakcsi Lakatos Béla temetése, a gyászolók között van Frenreisz Károly és Charlie is

Ma 11 órakor kezdődött meg Szakcsi Lakatos Béla temetése a Fiumei úti temetőben. A jazzlegenda tragikus hirtelenséggel, október 2-án hajnalban hunyt el. A Kossuth-díjas művész halálhíre a magyar zenész- és sztárvilágot, a családját, és túlzás nélkül az egész országot megrázta.

A kulturális minisztérium saját halottjának tekinti az elképesztő tehetségű zenészt.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

A zenei- és kulturális élet számos képviselője tiszteletét tette temetésen, hogy végső búcsút vegyen a zenésztől.

Balogh Zoltán országgyűlési képviselő is lerótta tiszteletét @Móricz István

Török Ádám is tiszteletét tette jó barátja búcsúztatóján @Móricz István

Frenreisz Károly és Charlie egy-egy szál fehér rózsával érkeztek barátjuk temetésére @Móricz István

Berki Tamás Máté Péter-díjas magyar zenész, zeneszerző, énekes, gitáros, dobos is fehér rózsával érkezett @Móricz István

Bódi Magdi soulénekesnő megrendülten búcsúztatja kollégáját, barátját @Móricz István

Tony Lakatos magyar jazz szaxofonos is megjelent az eseményen @Móricz István

Varnus Xavér is megérkezett a temetőbe

Szakcsi Lakatos jó barátja, Mándoki László a gyásztól megtörten lapunknak korábban ezt nyilatkozta: mentora és barátja temetésére mindenképpen hazautazik, legyen bárhol a világban. Lapunk úgy értesült, hogy végül mégsem tudott megjelenni a hivatalos búcsúztatón, de később biztosan tiszteletét teszi majd a sírnál.

A tragédiáról október elején a Borsnak szólalt meg erről először Róbert nevű fia:

– Borzasztó ez a veszteség számunkra. Hirtelen jött, de erre sosem lehet felkészülni. Nagyon megviseli az egész családot édesapám halála, de főleg édesanyámat, mert otthon történt a tragédia – nyilatkozta a tragédia után két nappal megtörten.

– Tudtuk, hogy nem volt teljesen egészséges, a szívével többször is volt problémája, mű szívbillentyűvel élt, sajnos infarktusa is volt, ehhez jött még régóta a szívelégtelenség, ez vezetett a halálához – fedte fel Róbert, aki azt is elárulta, a betegségek ellenére semmilyen előjele nem volt a tragédiának, hiszen két nappal korábban még fellépése volt.