Völgyi Zsuzsi megdöbbentő vallomása: sokan megsértődnek rá furcsasága miatt – Videó

A hetekben vadiúj részekkel és sztárokkal tért vissza a TV2 népszerű vetélkedője, a Szerencsekerék. A műsor legfrissebb előzetese alapján a ma esti adásában Völgyi Zsuzsi is megpörgeti majd a kereket, és a játék során az énekesnő mások mellett arról is mesél majd, hogy teljesen arcvaknak tartja magát, ezért sokszor a barátai mellett is köszönés nélkül megy el, mert nem ismeri fel őket.

Beteg, nem bunkó: az énekesnő sokszor a barátai mellett is köszönsé nélkül megy el (Fotó: TV2)

A Romantic énekesnője még azt is megjegyezte a műsorvezetőnek, Kasza Tibinek, hogy örüljön annak, hogy őt megismerte.

Úgy megyek el ismerőseim, barátaim mellett, hogy elémugranak, hogy «Zsuzsi, mi van veled, elmész mellettünk?». A bemutatkozás egyébként az alap. Mindenkinek bemutatkozom háromszor legalább, és az emberek ezen megsértődnek

– mondta a műsorban.