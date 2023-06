Őrület! Azahriaht külföldön is imádják, itt a bizonyíték

Itthon már csak kevés hely van, ahol nem csinált teltházas bulit, most a külföldi klubokat tarolja le Azahriah. A 21 éves zenész percek alatt eladta az összes jegyet a Papp László Arénába, valamint a Budapest Parkba is, s már a külföldi koncertszervezők érdeklődését is felkeltette. Külföldi turnéra indul, s most kiderült, a határokon túl is van igény a zenéjére.

Fotó: Dodó Ferenc

November 2-án Bécsben lép fel zenekarával, a zenész az eseménynél tette közzé az örömhírt, a bulira minden jegy elkelt. A hozzászólásokból kiderül, hogy számos magyar rajongó érkezik a koncertre.