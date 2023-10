Az élő show-ra is elkísérte: íme az első fotó Tóth Gabi új szerelméről

Ahogyan azt a Bors is megírta, Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága véget ért. Senki nem hitte volna, hogy éppen az ő gyönyörűnek tűnő kapcsolatuk veszik oda olyan hirtelen, mindössze néhány hónappal azután, hogy – elérve az álmukat – beköltözhettek abba az otthonba, amelyre már régóta vágytak. Hogyan sejthette volna bárki, hogy mindössze hetek telnek el úgy az új életükben, amikor hárman vannak... A kívülállók számára minden csodásnak tűnt, így a séf mondatai villámcsapásként érték a rajongókat.

Korábban azt írtuk, hogy "azóta is számos pletyka kering, többek között azt beszélik, hogy Gabi már tovább is lépett, újra szerelmes, ám a valóságra minden bizonnyal csak akkor derül fény, ha valamelyik fél előáll a farbával a nagyközönség előtt, és kitárulkozik". Nos, olybá tűnik, hogy ez most megtörtént, ugyanis a Bors munkatársai a Sztárban sztár leszek! helyszínén kiszúrták, hogy nem messze Gabitól egy kalapos, jóképű férfi bukkant fel, akiről kiderült, hogy ő az énekesnő új szerelme.