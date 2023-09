Vihar van a Paradicsomban? Gyanút fogtak G.w.M rajongói

Kulcsár Edina és G.w.M szerelmük botrányokkal terhelt hajnalán gyakorlatilag egymás különböző platformjaira költöztek, vagyis egymást érték a puszilkodós, szerelmes, ölelkezős, vagy éppen luxuskocsiban szekérderéknyi pénzzel, közösen fotózkodós posztok. Nos, ezek az idők véget értek, ami annyit tesz, hogy hosszasan kell görgeti Edina és Márk Instagramján vagy Facebookján, hogy ráakadjunk egy-egy posztra, melyben mindketten szerepelnek.

G.w.M rajongói szerint valami nincs rendben a szerelmesek között (Fotó: Tv2)

Valami nem stimmel...

Persze az is igaz, hogy a rappert mostanában az ág is húzza, vagyis lenne mit megmagyaráznia követőinek a viselkedésével kapcsolatban, ergo nincs ideje bizonygatni, hogy mennyire rajong szíve jelenlegi és Magyarország egykori királynőjéért. De nem magyarázta el, miért érezte úgy, hogy 130-cal kell áttépnie a Petőfi hídon, vagy miért parkolt tilosban röpke fél órát egy iskola kapujában néhány napja. No de térjünk vissza a kommentelők észrevételéhez, vagyis ahhoz a tényhez, hogy az utóbbi évek legszerelmesebb párosa körül valami nem teljesen oké, pedig már egy kislány, Amara is összeköti őket egy életre.

Repkednek az elméletek a közösségi oldalakon (Fotó: Facebook)

Szakítós nótával jelentkezett G.w.M

G.w.M szerda este annak ellenére is megosztotta legújabb dalának linkjét követőivel, hogy hivatalosan kórházba került egy rejtélyes betegség, vagy sérülés következtében. A nóta pedig már első hallgatásra is érdekes, hiszen egy szakításról regél benne a rapper, aki büszke rá, hogy dalait minden esetben a saját élete ihletik.

„Mondd el, mire vagyok jó neked, ha bármit teszek rossz velem?”

„Mégis kapaszkodunk egymásba, de én nem hiszek már Drágám az álcákba…”

„Azt hittem, hogy megszerettél. Túl ostoba voltam, mert azt hittem, hogy nem cserélnél...”- ez néhány idézet a búbánatos irodalmi műalkotásból, ami beindította a rajongók fantáziáját is.

Hmmm… Olyan érdekes, hogy a dalszöveg a szakításról szól! Exnek üzengetés, stb… Most akkor mi a helyzet? Múltkor volt az a plázás incidens is. Minden okés Edinával?

- tette fel a kérdést a rapper egyik követője, akinek felvetésére több válasz is érkezett.

„Ugye? Néztem az Instát és mostanában nincsenek közös képek. Azért nem így szokott lenni ez…”

„Olyan, mintha nem stimmelne valami. Mégsem akkora a szerelem, vagy mizu?”- reagáltak többen.

Hogy mi az igazság, azt persze csak maga a rapper és a rapperné tudja, de őket egy ideje semmilyen fondorlattal nem lehet megszólalásra bírni.