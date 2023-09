Ennyi volt: Tóth Gabi végleg lezárta a múltat, ezt üzente

Pár hete egyenesen sokkolta az embereket, mikor kiderült, hogy több év után szakított Tóth Gabi és Krausz Gábor. Kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben van közöttük, de ezek alapján komoly problémáik voltak a háttérben, és végül úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha külön utakon folytatják tovább – az emberek pedig természetesen azóta is ezen "csámcsognak".

Tóth Gabi szólóban folytatja: válik Krausz Gábortól Fotó: Máté Krisztián

Se Tóth Gabi, se Krausz Gábor nem nyilatkozott még eddig érdemben a válásukról, így leginkább csak pletykák terjednek arról, hogy valójában mi is vezethetett idáig. Egyelőre úgy tűnik, hogy az énekesnőnek már sikerült új párt találnia magának, ugyanis a híresztelések szerint összejött a Fricska együttes táncosával – Krausz Gábort pedig állítólag egyenesen ostromolják a hölgyek.

Vajon megmenekülhet Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata?

Sokan abban reménykednek, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága még menthető, és esetleg újra összejönnek, de egyre inkább úgy tűnik, hogy inkább új életet kezdenének – legalábbis erre utal az énekesnő legutóbbi Insta-sztorija, amiben azt írta egy szelfihez, hogy "#newchapter", ami annyit tesz magyarul, hogy: "#újfejezet".

Ezzel Tóth Gabi sokak szerint egyértelművé tette, hogy lezártnak tekinti a múltat, aminek Krausz Gábor is a része, vagyis inkább a jövőbe tekint az állítólagos új szerelmével.

Persze ez is csupán egy olyan dolog, amit a rajongói és a követői gondolnak a megnyilvánulása alapján, hiszen a híresség egyelőre még nem árult el részleteket a magánéletének jelenlegi állásáról.

Aki kíváncsi Tóth Gabira és Krausz Gáborra, az a TV2-n figyelemmel kísérheti a műsoraikat, hiszen a sztárséf a Séfek séfe 5. évadában szerepel, illetve a Dancing with the Stars október 14-én érkező folytatásában is feltűnik majd, az énekesnő pedig a Sztárban sztár leszek!-ben látható többek között Majka mellett.