"Ott volt, mint a felügyelőtisztem": kulisszatitkokat árult el a Séfek séfe sztárja

Chris Romanoczki és Mammer, a honi influenszerek között igazi nagyágyúnak számítanak. A fiatal személyi edzőt és nagymamáját 414 ezren követik a TikTok-on, de a srác összegründolt 40 ezer rajongót az Instagramon is. Chris most nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen elindult a Séfek Séfe idei megmérettetésén. Chris a főzés alapjait természetesen imádott nagymamájától tanulta, akivel az egyébként is szoros kötelékét egy feldolgozhatatlan családi tragédia fűzte eltéphetetlenné. Chris kedd este próbálja meg lenyűgözni a Vomberg-Wolf-Krausz triumvirátust főzőtudományával.

Chris és Mammer a TV2 stúdiójában (Fotó: TV2)

A Mammer segítségével tanult meg főzni

– Tizenhét éves voltam, amikor elköltöztem Mammertől és szerencsét próbáltam Ausztriában. Ott kényszerültem rá, hogy főzzek magamra, hiszen ott sem volt kolbászból a kerítés és nem fért bele, hogy minden napra rendeljek magamnak valami kaját. Akkoriban már rendszeresen edzettem, így az is fontos volt, hogy mit eszem – kezdte lapunknak a fiatal netes híresség, aki ma is emlékszik a napra, amikor először lépett a tűzhely elé. – Természetesen Mammert hívtam, aki a rizsfőzés és csirkemell sütés egész ideje alatt a vonalban maradt és lépésről-lépésre mondta, mit kell tennem, hogy a végén ehessek is a főztömből.

Ez a folyamat még sokszor megismétlődött, egészen addig, míg el nem sajátítottam az alapokat

– idézte fel szép emlékeit Chris, aki ma már azon igyekszik, hogy valamit visszaadjon Mammernek abból a rengeteg önfeláldozásból és szeretetből, amit azután kapott, hogy a sors hatalmas csapást mért rájuk.



„Mammer azért maradt erős, mert fel kellett nevelnie”

– Erről még soha nem beszéltem, de köztem és a nagymamám között egy láthatatlan és hihetetlenül szoros kötelék van amiatt, hogy az édesanyám kilencéves koromban egy autóbalesetben elhunyt. Ez mindkettőnk életében olyan hatalmas törést okozott, amit sem elfogadni, sem feldolgozni nem lehet. A Mammer, a Papa, a nővérem és én összekapaszkodtunk és egy darabig négyen igyekeztünk felfogni, amit nem lehet. Később a nővérem elköltözött és mi hárman éltük tovább az életünket. Tartottuk egymásban a lelket, ahogy tudtuk. Ő azért maradt erős, mert fel kellett nevelnie engem és én nem lehetek elég hálás neki mindazért, amit értem tett.

Ma már igyekszem neki visszaadni valamit abból a mérhetetlen szeretetből, odafigyelésből és jóságból, amit kaptam tőle és azon vagyok, hogy neki könnyebb legyen az élete

– tette hozzá a fiatal és sikeres influenszer-személyi edző, aki a nagymamája 80. születésnapján kapott kedvet ahhoz, hogy komolyabban is foglalkozni kezdjen a gasztronómiával.

A fiatal influenszer beleadott apait-anyait (Fotó: TV2)

„Nem engedtem, hogy segítsen”

– Eljött Mammer nyolcvanadik születésnapja és arra gondoltam, hogy teljesen egyedül készítek el egy marhapörköltet neki és az őt ünneplő rokonságnak, barátoknak. Ő persze ott volt, mint a felügyelőtisztem, de nem engedtem, hogy segítsen.

Az eredmény mindenkinek nagyon ízlett, így arra jutottam, hogy eljött az idő arra, hogy megmutassam a tudásomat a TV2 gasztroreality-jében.

– Steak-et sütöttem a séfeknek – magyarázta Chris Romanoczki, akit természetesen Mammer is elkísért a stúdióba. Hogy a TikTok sztárnak sikerült-e befőznie magát a séfek kegyeibe, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén.