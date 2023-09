Krausz Gábor nem kertelt, elmondta, mit gondol a jelenlegi helyzetről: "Szerintem nem tudunk lehiggadni!"

Krausz Gábor, Vomberg Frigyes, és Wolf András részvételével indul ma útnak a TV2 méltán népszerű főzőműsora, a Séfek séfe ötödik évada. Az izgalmak a tetőfokára fognak hágni abban biztos lehetünk, ugyanis Krausz Gábor több eddig nem ismert titokról is lerántotta a leplet a zsűrizésükkel kapcsolatban. Az biztos, hogy egyik versenyzőnek, és csapatkapitánynak sem lesz könnyű dolga az adások során.

Három sztárséf vezetésével indul útnak a Séfek séfe 5. évada /Fotó: hot! magazin archív

Tóth Gabi ex-férje és két társa reggel a Mokka konyha vendége volt, itt beszélgettek a műsorvezetőkkel az új évadról, és arról, hogy mennyire komolyan veszik a versenyt.

Szerintem nem tudunk lehiggadni, és azt gondolom, hogy ez a műsor azért jó, mert mind a hárman komolyan vesszük, és ezért fent tudjuk tartani a feszültséget, mert mi is nyerni akarunk

– kezdte beszámolóját Krausz Gábor. Womber Frigyes hozzátette, hogy először a főzőtudományuk alapján tudják csak megítélni a játékosokat, később pedig a csapatkohézió és a személyiség is fontossá fog válni a csapatverseny miatt. A zsűritagok elárulták azt is, hogy továbbra is megmarad az aranykés intézménye, amivel meg tudnak majd menteni egyes játékosokat a kieséstől.

Krausz Gábor elárulta azt is, hogy szerinte milyen képességekre van szükség ahhoz, hogy valaki megnyerhesse a műsort.

Higgadtság. Az, hogy abban az egy órában tudjon fókuszálni arra a feladatra, amire éppen kell

– zárta sorait a mesterszakács.