Meglepő titkokra derült fény: Ilyen valójában a Schobert testvérek kapcsolata

Néhány éve ifj. Schobert Norbert a nővére legtöbb tanácsát elfogadta minden témában. Az az ötlet viszont rosszul sült el, amikor Schobert Lara a saját barátnőjével hozta össze.

Ifj. Schobert Norbi és barátnője, Anita rájöttek, mennyire passzolnak egymáshoz - Fotó: hot! magazin

– Persze jót akart vele, de balul sült el. De legalább tanultam belőle: bízzuk ezután a sorsra az ismerkedést – mondta Norbi a hot! magazinnak. – A mostani párommal még gyerekként találkoztam, elkértem a számát, egy trambulinparkba akartam elhívni. Akkor több évre megszakadt a kapcsolat, de nemrég az osztálytalálkozóm helyszínére érkezett a tánccsapatával; neki hamarabb leesett a tantusz, hogy ki vagyok, de utána nekem is felcsillant a szemem. Elhívtam Anitát, és rájöttünk, mennyire passzolunk egymáshoz. Ő komoly versenytáncos, így a mozgás szeretete és a kitartás közös vonás bennünk. Ez a sors keze, vagy ahogy anyukám mondja: „a Föld kerek, egyszer mindenki szembe jön veled”.

Schobert Lara túlérzékenyek tartja magát

Norbi úgy érzi, bizonyos szempontból szorgalmasabb Laránál, ami nem azt jelenti, hogy a nővére ne küzdene a céljaiért, csak ő a kitartóbb.

Lara úgy érzi, talán túlérzékeny - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Egyszerűen más beállítottságú. Én jobban megragadok dolgokat, erősebben koncentrálok, ő elveszíti a fókuszt, és ezáltal a kedvét is.

Kedves volt, amikor azt nyilatkozta, hogy én vagyok a példaképe; a kitartásomra célzott. Tisztelem több jó tulajdonságát, lányként sokkal empatikusabb, elismeri mások sikerét, többször gratulál, mint én

– mesélte a fiú.

Lara szerint viszont a legnagyobb hasonlóság éppen az, hogy ha valamit a fejükbe vesznek, azt tűzön-vízen át igyekeznek megvalósítani.

– A kitartás rám is jellemző; korábban a Farm VIP-ban történt helytállását emeltem ki. Az is közös, hogy mindketten nagyon érzékenyek vagyunk. A sportos külső nála érzelmes lelket takar; szerintem a mai világban ez érték. Én talán túlérzékeny vagyok – fűzte hozzá Lara.

„Kiskorunkban tényleg ment a viaskodás”

Gyerekként még sokat civakodtak, ahogy ez a testvéreknél megszokott.

– Csak az zavart, hogy ha rossz fát tettünk a tűzre, a szüleink neki hittek, az ő mentegetőzéseit fogadták el, sokszor én húztam a rövidebbet. Képletesen szólva „öltük egymást”, de néha tényleg verekedtünk is. Ez leginkább 7-8 éves korunkra volt jellemző, ma már teljesen jó a kapcsolatunk – emlékezett Norbi.

– Kiskorunkban tényleg ment a viaskodás. Norbika még a Barbie babázásba is beszállt volna a társaság miatt, de sokszor kiközösítettük. Ma már ezen nagyokat mosolygunk – elemezte Lara.

Kiállnak egymás mellett: ha támadás éri őket, bátran fordulhatnak a másikhoz.

– Ha csak rossz kedvem van, akkor is számíthatok rá. Sőt, a saját bajaimon kevésbé húzom fel magam, mint az övéin, annyira szívemen viselem a dolgait. Viszont mindketten nagyon makacsak vagyunk, tehát nem biztos, hogy meg is fogadjuk az intelmeket. A párkapcsolataim terén is velem örült és bánkódott.

A mostani páromat teljesen elfogadja, örül a boldogságomnak, legutóbb egy családi sütögetésen mindannyian nagyon jól éreztük magunkat

– összegezte Lara.

A korkülönbség nem akadály Az énekes Vastag tesók között 10 év a korkülönbség, de ez Csabát és Tamást nem zavarja. Amint „utolérték” egymást, igazi bizalmasok és szövetségesek lettek.

Negatív példa Előfordulnak híresen rossz testvéri kapcsolatok a sztárvilágban. Britney Spears és a húga, Jamie Lynn között nagyon elmérgesedett a viszony. Ráadásul a húgica a közelmúltban könyvet publikált, amelyben kitálalt a nővérével való viszálykodásokról.