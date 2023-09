Megint egyforma bejegyzéssel üzent a rajongóknak Tóth Gabi és Krausz Gábor!

Tóth Gabi és Krausz Gábor válása alighanem a nyár, de talán az egész 2023-as év legváratlanabb, és legnagyobbat szóló híre. Augusztus 14-én – szinte teljesen – megegyező közleményben tudatták a rajongókkal: külön utakon, de továbbra is teljes egyetértésben nevelik négyéves kislányukat, Hannarózát. Most, nem egészen egy hónappal később újra egymásra rezonáló bejegyzéseket osztottak meg.

Tóth Gabi és Krausz Gábor újra hasonló bejegyzéssel üzent a rajongóknak a közösségi oldalakon (Fotó: Bors)

Egymásnak üzent Tóth Gabi és Krausz Gábor

Mindkettőjükről elmondható, hogy közösségi oldalaikon leginkább a munkáikról osztanak meg képeket: Gabi a fellépéseiről és a Sztárban Sztár leszek! című műsorbeli zsűrizéséről, Gábor pedig a Séfek Séfe és a Dancing with the Stars című műsorokkal kapcsolatban. Egy-egy fotó látható róluk külön-külön, illetve időről időre szeretett kislányuk is feltűnik a képeken.

A legszemfülesebbek azonban kiszúrhatták, hogy ezúttal kifejezetten egymásnak üzenve posztoltak! Ahogy azt a Bors is megírta: kedden Gabi osztott meg egy 24 óráig elérhető Instagram story-t: egy szelfit, melyhez ezt a szöveget mellékelte: „new chapter”, azaz új fejezet. Ezzel Tóth Gabi alighanem azt szögezte le: házasságuk végére véglegesen pontot tett, s új életet kezd. Bár ő maga nem nyilatkozott erről, nyílt titoknak számít, hogy a Fricska táncegyüttes egyik tagjával egymásba szerettek, így talán az új kapcsolatra is utalt a kifejezése.

Külföldön kezd új életet Krausz Gábor?

Míg a válásukat bejelentő, összehangolt bejegyzést Krausz Gábor osztotta meg előbb, most a séf volt, aki Gabi posztjára rezonált: legfrissebben feltöltött képéhez ennyit írt: „new chapter” – azaz új fejezet.

Az borítékolható, hogy ő is a házasság utáni életre célzott. De talán más is van a beszédes üzenet mögött. A kép ugyanis a Murau nevű osztrák településen készült, a szöveghez pedig kis ikonokat mellékelt: egy szakácsot, egy kést és egy metálvillát mutató kézfejet. Talán az új fejezet egy új lakhelyet és új munkabázist is takar? A kommentelők legalábbis erre tippelnek:

„Akkor innen tovább?” – tette fel a kérdést egyikük.

Ha így van, felmerül a kérdés: hogyan oldják meg a nagy távolság áthidalását a kis Hannaróza közös nevelésében? Válásuk után ugyanis a négyéves kislány a közös otthonukból elköltöző Krausz Gáborhoz került néhány napra, és a későbbiekben is lesznek olyan napok, amikor az édesapjával lesz a kislány.