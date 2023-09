Krausz Gábor már győzött: sorban állnak érte a nők!

Krausz Gábor alig pár hete jelentette be, hogy véget ért a házassága Tóth Gabival, ám nem volt sok ideje búslakodni, ugyanis október 14-én ő is parkettre lép a Dancing with the Stars műsorában. Azt kijelenthetjük, hogy a sztárséf egy számára ismeretlen terepre tévedt, de igyekszik férfiasan helyt állni. Az már más kérdés, hogy botlábúnak tartja magát...

Krausz Gáborért olvadoznak a nők, megnyeretik vele a Dancing with the Stars-ot (Fotó: Szabolcs László)

Azt mondták, a Dancinghez két dolog kell. Valamennyi tánctudás és mosoly. Na, hát az egyik pipa, a láb továbbra is bot

– fogalmazott az Instagram-oldalán a híresség.

Tény, hogy a parketten nem megy sokra a fakanállal Krausz, viszont Mikes Anna gondoskodik majd róla, hogy a tánccipőt is olyan büszkén viselhesse partnere, mint a séfkabátot. Ezzel pedig a rajongók is egyetértenek... Sőt, szerintük Gábor csak szerénykedik, s majd a műsorban ki fog derülni, hogy valójában benne van a bugi a lábában. De akkor sem lesz bajban a séf, ha még sincs, ugyanis botlábbal is bőven akadna kérője...

"Nálam te vagy a nyerő"

Bot láb ide vagy oda, Krausz női rajongóit nem a tánctudás érdekli... Mióta a szinglik klubját erősíti a séf, megállás nélkül kapja az üzeneteket a hölgyektől, sőt még a Tinderen is feltűnt. Később persze kiderült, hogy csak egy kamu profil volt, de ez nem tántorítja el a rajongókat. Visszavárják a társkereső platformra, illetve arról is biztosították a kedvencüket, hogy a Dancing ideje alatt is kitartanak majd mellette!

Hú, de jóképű vagy, csak így mosolyogj mindig és máris nyerő vagy!

– olvasható a séf fotója alatt, akinek nincs oka az aggodalomra, hiszen nők serege gyűlt össze, hogy támogassák őt a táncos műsorban.

– Bot láb ide vagy oda, ezzel a mosollyal engem megvettél. Rád szavazok, az tuti!

Nagyon jól nézel ki, muci! Lehet bot a lábad, de nálam te vagy a nyerő!

– írta egy másik kommentelő, mi pedig ki merjük jelenteni, hogy Krausz Gábor már most győztesnek érezheti magát.