"Van, hogy fájdogál..." - Marics Petit a lábtörése sem gátolja a Dancing with the Stars parkettjén

Nemrég még tolókocsiban vitték le a Budapest Park színpadáról, októberben viszont már a Dancing with the Stars parkettjén táncoltatja meg Stana Alexandrát. Bizony, Marics Petiről van szó, akiért kisebb túlzással egy ország aggódott, mikor júniusban egy hatalmasat esett 12 ezer ember előtt. Az aggodalom sajnos jogos volt, ugyanis a fiatal sztár eltörte a lábát, s bár hősiesen folytatta gipszben a koncertet, hosszas rehabilitációnak nézett elébe. A jelek szerint már a gyógyulás útjára lépett, és elég gyorsan halad, még úgy is, hogy a gyógytorna nem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé. Most viszont rövid pórázra fogták...

Marics Peti bokáját rögzítik a show alatt (Fotó: Szabolcs László)

Rögzítik a lábát

Érthető módon mindenkiben az a kérdés merült fel először: hogyan fog Peti egy ilyen lábsérülés után parkettre lépni? Nos, úgy, hogy már szinte gyógyultnak tekinthető, illetve mint megtudtuk, a műsor ideje alatt rögzítik is a bokáját, hogy véletlenül se történjen baj.

Most nem tervezem az első pillanatban eltörni a lábamat

– kezdte nevetve a Borsnak Marics, majd férfiasan bevallotta, hogy nem volt túl szófogadó a rehabilitációját illetően. Sőt, kifejezetten renitensnek vallja magát ebben a témában...

– Körülbelül most egy 90%-os állapotban van, de azért, ha megyünk 3-4 fellépésre egy hétvégén, akkor azt megérzem. Van, hogy ilyenkor fájdogál, de úgy gondolom, kellett most már, hogy mozgassam. Csinálgatom a gyógytornát is... Csinálgatom... Kevesebbet, mint kéne, de oda fogok figyelni rá. Szerencsére jó úton haladok ahhoz, hogy 100%-os legyen a lábam, de a Dancing alatt le lesz rögzítve. Figyelünk rá, hogy ne történhessen baj – mondta a tinilányok kedvence, akinek bizony fel kell kötnie a gatyáját, hiszen bájos táncpartnere megköveteli tőle a kemény munkát. Persze, ezzel ő is tisztában van, s ahogy mondta: igényli is, hogy rövid pórázon fogja őt Alexandra, hiszen sokszor elkalandozik figyelme...