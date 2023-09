Fokozódik az aggodalom: miért nem mutatja meg soha kisbabáját Kulcsár Edina és G.w.M?

Sem Kulcsár Edináról, sem G.w.M-ről nem lehet azt állítani, hogy csak ritkán adnak magukról életjelet. Sőt, ami azt illeti, gyakran éri őket a vád, miszerint túl nagy bennük a szereplési vágy, és a gyermekeikre nézve egészségtelen mennyiségű fotót posztolnak. Az egészen biztos, hogy nem szeretik a szolid, visszafogott életstílust: ha szerelmesek, azt az egész világnak látnia kell. Ha nehézségük adódik, az egész országgal megosztják. Ha szomorúak, mindenkinek velük kell sírni. Kulcsár Edina már az előző házasságában is ilyen volt. A Csutival való szerelmét nap mint nap bizonygatta, míg egy napon jött a botrányos hír: elválnak. A gyönyörű modell azonban nem gyászolta sokáig a kapcsolatát, hamarosan ugyanis jött a mindent elsöprő szerelem G.w.M-mel. Na de mi a helyzet a közös gyermekükkel, Amarával?

Kulcsár Edina és G.w.M sosem mutatták meg kisbabájukat / Fotó: TV2

Kulcsár Edina és G.w.M is egyaránt büszkélkedhet azzal a tulajdonsággal, hogy szeretnek szerepelni. Az életüknek szinte minden pillanatából született már insta-poszt. Edinának ezzel korábban meg is gyűlt a baja. Amikor ugyanis még Csuti felesége volt, és megszületett a bűbájos kis Medoxka, nem sokkal utána pedig Nina, akkor a modell majdnem minden nap mutatott képet a gyerekekről. Nem egy jelentős internetes személyiség szót emelt Kulcsár Edina magatartásával szemben, és kifejezték, hogy talán nem tesz jót a későbbiekben a gyerekek mentális egészségének az, ha a pucér fenekükről is képeket posztol az édesanya.

Vad pereskedések következtek, és bár Edina némiképpen visszafogta a gyerekeiről való posztolást, azért még így is gyakran mutatja meg gyermekeit. G.w.M sem különb. Az előző házasságából született gyerekeket igen gyakran mutogatja, és igen sok insta-poszt születik velük. De mi a helyzet a közös gyermekükkel, Amarával?

Azt láthatjuk, hogy míg az előző házasságból származó gyerekek csecsemő koruk óta a nyilvánosság elé vannak helyezve, addig Amaráról egyetlen olyan kép sem került ki, amelyen látszódna az arca. Sőt, ami azt illeti, születése óta egyetlen kép került fel a babáról, az arca azonban ott is el van takarva. A rajongókban már felmerült a kérdés, hogy vajon miért? Miért érzik azt, hogy Csuti és Melanie gyermekeit szabad mutogatniuk, de Amarát nem? És vajon mit szólnak ehhez az exek?