„Mind nevetségesek” – Csutinak és Nagy Melanie-nak üzent G.w.M?

Lassan két éve, hogy Kulcsár Edina, illetve G.w.M is pontot tett előző kapcsolata végére, ám a rajongók a mai napig felemlegetik a múltat az interneten. Most éppen a rapper új dala kapcsán merült fel Nagy Melanie és Csuti neve, egyesek ugyanis úgy sejtik, hogy az 5 perc című szám refrénjének egy sora ennek a két személynek szól...

Egyesek szerint G.w.M új dalában Nagy Melanie-nak és Csutinak szúrt oda egyet (Fotó: Szabolcs László)

„Mind nevetségesek”

Nos, azt tudjuk, hogy mindkét szakítás elég nagy port kavart, nem csak a nyilvánosság előtt, de a négy fal között is. Békés válásról tehát egyik esetben sem beszélhetünk, hiszen még hónapokkal a történtek után is ment az adok-kapok a szereplők között. Volt, amikor burkoltan üzengettek egymásnak a sértődött felek, de az is előfordult, hogy nyíltan vállalták a véleményüket a másikról. Úgy néz ki, most is hasonló történt, ugyanis G.w.M új dala refrénjében egy sor igencsak csipkelődősnek tűnik.

Akikkel együtt voltunk drágám, mind nevetségesek

– énekli Kulcsár Edina férje.

Joggal írhatnánk, hogy akinek nem inge, nem veszi magára, de vajon Csuti és Nagy Melanie is így gondolja? Vagy esetleg egy újabb botrány van kibontakozóban?

Nem kerülik a botrányok

G.w.M neve hallatán több balhé is esünkbe juthat, legutóbb például Osváth Zsolttal feszültek egymásnak. Az influenszer sosem titkolta a nyilvánosság előtt, hogy nem igazán szimpatizál Kulcsár Edina férjével, ám nemrég hangot is adott a véleményének, miután a Facebookon szembejött vele egy hirdetés a rapper közelgő koncertjéről. Úgy fogalmazott: állítani kellene a reklámozáson, ugyanis olyan közönséget is megszólítottak, akiket nem feltétlenül érdekel a rapper munkássága.

Szerintem állítsatok valamit a hirdetésen – mert nekem is feldobta – pedig finoman fogalmazva a perifériámon kívül esik ez a quartett. Kidobott pénz + áfa. Ja, az nem

– fogalmazott Zsolt, akit nem hagyott válasz nélkül az üzenet címzettje: kommentben reagált a csipkelődésre, sőt... Egy személyes találkozóra is meginvitálta az influenszert.

– Osváth Zsolt, de szeretlek! Ennyi energiát fordítani rám, amennyit te az utóbbi időben tettél a lejáratásomért... Nagyon fain vagy! Egy úr pazarol, nyugi! Én kamázlak, tehát feleslegesen vitatkozol ennyi ideje. Ha van kedved beszélni, akkor nyugodtan keress meg és kamerák nélkül találkozzunk, mert szeretném megérteni, hogy miért vagy ilyen morcos velem kapcsolatban. Találd meg a békéd és keress meg, ha gondolod! Isten áldása legyen rajtad és a kedves családodon! Béke! – írta a rapper.