Hoppá! Esküvőre készül Csuti és Bianka?

Amikor Csuti megismerkedett Sudár Biankával és érezte, hogy ez akár még komoly kapcsolat is lehet, elhatározta: lassan fognak haladni. Az üzletember és gyönyörű párja lassan egy éve vannak együtt és nemrég együtt szöktek el a romantika fővárosába, Párizsba.

Csuti válása ellenére hisz a házasság intézményében

Az üzletember imád utazni, párjával még kapcsolatuk elején Dominikára repültek, ami – ahogy akkor fogalmazott – vízválasztó volt. A karibi téli nyaralás óta szépen lassan lépi a szinteket a kapcsolatuk, és most már szinte mindent együtt csinálnak – írja a Ripost.

– Bianka nagy vágya volt eljutni Párizsba, én meg boldogan utazom vele bárhová – mesélte a lapnak Csuti. – Egyébként is egy közös út mindig jót tesz a kapcsolatnak, már a reptéren kellemes izgalom lesz úrrá az emberen, aztán összebújás a repülőn, majd felfedezni együtt egy várost. Mi itthon is szívesen megyünk el pár napra valahova, akár egy wellness szállóba is, mert belföldön is csodálatos helyek vannak. Mindig jót tesz az embernek, ha kiszakad a napi rutinból, a munkából, kell a feltöltődés!

Éppen ezért én például szívesen megyek le Bándra Bius szüleihez, péntek este, akár úgy is, hogy ő szombaton suliban van. Nagyon jóban vagyok a szüleivel és a testvérével is, mindig feltöltődve jövök onnan vissza Budapestre. Párizs meg nyilván a maga romantikájával maga volt a csoda! Minden nevezetességet megnéztünk, nagyokat, napi húsz kilométereket sétáltunk.

A TV2 műsorvezetője és Sudár Bianka lassan egy éve vannak együtt: túl vannak az összeköltözésen.

– Amikor összejöttünk, megfogadtam, hogy mindent csak szép lassan csinálunk, nem sietünk el semmit. Tartottuk is magunkat ehhez, fél évig szinte közös képet sem raktunk ki. A dominikai utazás tényleg vízválasztó volt, de nálunk ez nagyon jól sült el, nagyon passzolunk, szeretjük és támogatjuk egymást. Ez nem azt jelenti, hogy nálunk sosincs vita vagy nézeteltérés. Dehogy nincs! Mi is szoktunk vitatkozni és szerintem teljesen normális, hogy vannak dolgok, amikben nem ugyanaz a véleményünk. De azért is működik ilyen jól a kapcsolatunk, mert mindent meg tudunk beszélni és elfogadjuk a másik véleményét!

Csutit arról kérdeztük a közelgő évfordulóval kapcsolatban: ha ilyen stabil a kapcsolat, mi a következő lépés, elvált emberként mit gondol a házasságról.