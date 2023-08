"Ez már a bálna kategória": saját magáról beszélt Kulcsár Edina

Bár a kis Medox és Nina szülei elváltak, azért igazán szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen elhalmozzák őket szeretettel, és mindenki igyekszik, hogy a lehető legboldogabbak legyenek. Aki nyomon követi Kulcsár Edina pályafutását, az tudja, hogy bármit megtesz gyermekeiért. Most Medoxot vitte el egy budapesti strandra egy kalandpályára, amiről részletesen be is számolt.

- Egy harcias üvöltéssel gondoltuk megmutatjuk, hogy szétszedtük a pályát! De ha valaki látott minket, akkor most biztosan nevet, mert az igazság az, hogy a pálya szedett szét minket! Ha találok vállalható videót, talán megmutatom, de nem valószínű, hogy lesz ilyen.



Én: mint egy partra vetett hal… de lehet ez már a bálna kategória, aki minden pillanatban a gyermeke lépéseit figyelte és segítette. Toltam, húztam, néha pedig a testemmel formáltam hidat a víz felett, hogy azzal biztonságos átkelést biztosíthassak Medoxnak!

Anyukámék csaknem moziban érezhették magukat, amíg ezt végignézték kintről. Egy jó kis vígjátékot láthattak, de lehet, hogy ez már Comedy volt… Na jó!

Remélem ezek alapján el tudjátok képzelni! - írta.

Sok rajongó kérte, hogy ne legyen ilyen szigorú önmagával.

- Én nem értem, miért mondod ezt magadra, pláne 3 gyermek után. Szerintem gyönyörű vagy. Sosem értettem azokat, akik ilyet írnak magukról, miért!!? Van, aki egy gyermeket sem szült, mégis így néz ki, tudod , hogy? Gyönyörűen.... mert minden nő szép!!

