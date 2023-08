„Mennyire kell ostobának lenni, hogy ezt kirakja?” – Orosz Barbara élő adásban akadt ki L.L. Juniorék életveszélyes száguldozásán

Ahogy azt a Bors megírta, több száz lóerős luxusautókkal száguldozott egymás mellett L.L. Junior és G.w.M, az esetet pedig csak tovább súlyosbította, hogy ezt az egészet Junior még videóra is vette, majd megosztotta a közösségi oldalán.

A műsorvezető nem finomkodott a véleményével Fotó: Bánkúti Sándor

Azóta is forrnak az indulatok a két rapper háza táján, a fél ország felháborodott a felelőtlen mutatványukon, sőt, már a rendőrség is eljárást indított az ügyben. A botrány különösen nem jött jól a Fekete Vonat egykori tagjának, hiszen éppen a viharos gyermekelhelyezési per közepén van, illetve a későbbi, sértődött nyilatkozataival is csak tovább borzolta a kedélyeket.

Az üggyel kapcsolatban Orosz Barbara a reggeli Mokkában meg is jegyezte, szerinte hatalmas ostobaságra vall az, hogy amellett, hogy egy ilyen dolgot egyáltalán elkövet valaki még videóra is veszi majd kiposztolja. Hiszen ezzel még a kiskorú követőinek is csak rossz példát mutat. A műsorban szóba került az is, hogy a gyorshajtás és a közúti veszélyeztetés között kérdéses az árnyalatbeli különbség, azonban a büntetés mértéke már nem elhanyagolható.

Erről Dr. Krasznai Dóra jogász beszélt a Mokkában, a szakember elmondta, hogy hivatalból már elindították az eljárást, melynek során elsősorban azt kell mérlegelni, a történtekkor megvalósult-e a szabályok megszegése mellett a szándékos közúti veszélyeztetés.

Ha bebizonyosodik, hogy valaki büntetőfékez, leszórítósdit játszik, vagy egyebek, akkor bevonhatják a jogosítványát. A legrövidebb idő egy hónap, de akár tíz év is lehet

– mondta Dr. Krasznai. A jogász kitért arra is, hogy amennyiben az elkövető szándékáról bebizonyosodik, hogy cselekménye alkalmas volt más emberek életének, testi épségének veszélyeztetésére, a bírósági eljárás során pedig bizonyítási eljárás keretében szakértők bevonásával mindez kiderül, úgy már súlyosabb következményekkel kell számolni.

Milyen büntetésre számíthat L.L. Junior és G.w.M?

A műsorból kiderült, hogy amennyiben a szabálysértési eljárásnál nem lép magasabb szintre a két rapper ügye, akkor pénzbüntetéssel megúszhatják mutatványukat, mivel egyszerű gyorshajtásnak minősül. Ellenben az sem kizárt, hogy elveszíthetik a jogosítványukat, veszélyeztetés esetén pedig még egy büntetőeljárással is szembe kell nézniük.