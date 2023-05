Kiderült, májusban 22 fokban napozik az igazi Mikulás

Soha nem látott meleg, 22 fok van májusban az északi sarkkörön Lappföld fővárosában. Rovaniemiben él az igazi Mikulás, Joulupukki, őt látogatta meg szombaton az Origo munkatársa, aki a jégkorong-világbajnokság szünnapján 8 órát utazott azért, hogy találkozzon a gyermekek kedvencével. A Mikulásról kiderült, hogy teljesen képben van a hokivébével, s azt is tudta, hogy előző nap a finnek 7-1-re verték a magyarokat. Mint ahogy abban is biztos, hogy a finnek mögött a magyaroké a világ második legjobb szurkolótábora. Egyetlen bökkenő, a Mikulás és a manói nem engedték, hogy felvételt készítsenek róluk, azonban az útról, valamint a város szélén lévő Santa Claus Village-ről így is készült egy 12 perces kisfilm.

Ma újra a meccseké lesz a főszerep a vébén, a mieink a bennmaradásért játszanak Ausztriával. A meccs 19.20-kor kezdődik és a Sport1 televízió közvetíti.