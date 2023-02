Így még egy magyar milliárdost sem láttál! Felültettük Jákob Zoltánt - Videó

Jákob Zoltán, hazánk egyetlen olyan multimilliárdosa, aki szereti és használja is a nyilvánosság adta lehetőségeket. A "körmöskirály" nem csak hogy fent van a közösségi felületeken, de aktívan használja is ezeket a kommunikációs csatornákat. Amióta pedig kiderült, hogy ő lesz a TV2 következő párkeresője, vagyis vele forog hamarosan A Nagy Ő új szériája, irgalmatlan tempóban nő a követőtábora. Nos, a szépségipari mogulról sokan azt gondolják, hogy amolyan megközelíthetetlen, kékszakállú herceg, de ez a feltevés nem is állhatna messzebb a valóságtól.

Jákob Zoli 15 éve nem ült metrón (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Jákob Zoltánt talán eggyel nehezebb utolérni, mint egy államelnököt, de koránt sem lehetetlen. Ha pedig sikerül, akkor pont azzal a nyitottsággal közelít egy-egy ötlethez, amilyen nyitottsággal a luxuséletét mutatja meg mondjuk a TikTokon, ahol 230 ezernél is többen követik. Amikor előálltunk az ötletünkkel, hogy elkísérjük egy napjára, nem azonnal állt kötélnek, hiszen volt már ilyen próbálkozás, de amikor megemlítettük, hogy nem feltétlenül a luxuséletére vagyunk kíváncsiak, inkább "csak" az embert kersnénk a milliárdok mögött, igent mondott.

Kedden reggel 9 órakor csengettünk a lakása ajtaján és azonnal próbára is tettük kávéfőző tudományát. Magasra tettük a lécet, de megugrotta, hiszen elő tudta húzni a konyhaszekrényből a világ egyik, ha nem a legkülönlegesebb kávéját. Igen, azt, amelynek szemei megjárták egy cibetmacska emésztőrendszerét. Ezután belestünk a hűtőszekrényébe, ahol nem várt ételekre bukkantunk. Később teszteltük, mennyire van tisztában a bolti árakkal. A lakásból aztán célba vettük a metrót. Jegyet vettünk, majd egy-egy péksütit és mentünk néhány megállót. Végül elkísértük dolgozni, hiszen a milliárdok, nem maguktól termelődnek, vagyis nem mindig.

Első kőrben összedobtunk egy rövid előzetest, amit most meg is mutatunk. Így néz ki Jákob Zoli egy napja, ha egy kicsit mi is belenyúlunk a programfüzetbe:

Hamarosan jelentkezünk a teljes videóval...