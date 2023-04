Fotó bizonyítja: Luxusútra vitte új szerelme Gelencsér Timit

Bár a nagy szerelmeket roppant nehéz eltitkolni, Gelencsér Tímeának sikerült egy éven keresztül mélyen hallgatnia arról, hogy egy fiatal és sármos férfi elcsavarta a fejét.

Rátalált a szerelem a volt szépségkirálynőre (Fotó: Móricz István / Bors)

A műsorvezető csak a napokban mutatta meg civil párját a követőinek, egy romantikus hangulatú fotóval leplezte le a férfi kilétét. Úgy fogalmazott, hogy most már szeretnének közösen megjelenni rendezvényeken, és semmi kedvük ahhoz, hogy az emberek összesúgjanak a hátuk mögött és pusmogjanak róluk. Fő az őszinteség!

- Régóta vágytam rá, hogy megoszthassak Veletek egy ilyen fotót! Sosem éltem kifele a magánéletem és ezentúl sem tervezem, viszont szeretném, ha tudnátok, hogy lassan egy éve boldog párkapcsolatban élek. Mivel most már szeretnénk kettesben is elmenni egy-egy rendezvényre, elkerülhetetlen lenne a további inkognitó. Köszönöm a barátaimnak, akik segítettek ezt ilyen hosszú időn keresztül titokban tartani, hogy ez az időszak tényleg csak kettőnkről szóljon! Örömmel osztom meg veletek ezt a hírt és remélem velünk együtt örültök Ti is - írta Timi az Instagramon a közös kép mellé, amin a választottja arca is látszik.

A volt szépségkirálynő vélhetően megkönnyebbült a bejelentéstől, és az azt követő pozitív visszajelzéseket követően, mert pénteken egy újabb közös képpel lepte meg az internet népét, igaz, ez már sejtelmesebb, hiszen kedveséből nem sok minden látszik.

Az viszont rögtön kiderül, hogy a szerelmesek már túl vannak egy álomvakáción. A fotó tanúsága szerint Timi lovagja egy roppant impozáns helyre repítette a Dancing with the Stars első szériájának győztesét, akit még soha nem láttunk ennyire boldognak.