Kiszivárgott az elhunyt legenda végrendelete: nem a gyerekeire hagyta a 216 millió forintnyi vagyont

Óriási vagyont hagyott hátra Dennis Waterman. A májusban elhunyt színész erről végrendeletet is írt.

Mint ismert, a 74 éves legenda tüdőrák következtében halt meg a dél- spanyolországi La Manga-i otthonában. A tragédia a betegséggel zajló kétéves küzdelem után következett be. Waterman összesen négyszer házasodott, két gyermeke is született, azonban nem rájuk hagyta hatalmas vagyonát.

Most kiderültek a végrendelet részletei, amelyben az állt, hogy a 485 540 font (216 millió Ft) értékű birtokát utolsó feleségére, Pamelára hagyta.

Az angol színész leginkább a televíziós sorozatokban nyújtott keményfiús főszerepeiről volt ismert, köztük a The Sweeney-ben, a Minder-ben és a New Tricks-ben, és az utóbbi kettő főcímdalait énekelte - írja a The Sun.