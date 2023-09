Ordas nagy pofont kapott Berki Mazsi! Jól látszik arcán az ütés nyoma – videó

Berki Mazsi bármit csinál, bármit oszt meg a közösségi felületein, követők ezrei kezdik el milliméterről-milliméterre átvizsgálják a fotóit, vagy videóit. Van, aki azért, hogy megfogalmazhassa a neki szánt dicséretét, de természetesen olyan is akad, aki a kákán is csomót keres és persze talál is. Így esett Berki Krisztián özvegyének egyik friss posztja alatt is, melyen nem is igazán kellett sokáig keresni a "hibát", hiszen az ott volt szem előtt, vagyis inkább szem alatt.

Mazsi a testi épségét nem kímélve készül Fotó: Máté Krisztián

Bizony egy monokli látható a képsorokon és bár Mazsi elárulta, hogy éppen edzésről ért haza, amikor leült a kamera elé, hogy egy kis pénzt keressen a posztjával, nem mindenki kötötte össze ezt az edzés azzal, hogy az anyuka hamarosan egy tévéműsorban szerepel majd, ahol bizony adni és kapni is fog kemény pofonokat. Ez utóbbira pedig már az edzések alatt is akad példa. Ennek a nyoma éktelenkedik most Mazsi arcán. Persze a kommentelők nem is maradtak restek és akadt olyan is, aki nem szaladt át a szomszédba egy kis rosszindulatért. Mindjárt azt feltételezte, hogy a híresség esetleg otthon szerezte monokliját.

"Mi történt a bal szemed alatt?" – tette fel a kérdést az egyik rajongó, akinek mindjárt egy másik, nem feltétlenül őszinte tisztelője reagált egy ízetlen és ízléstelen hozzászólással.

"Biztos ez a manus is veri..."

– írta a követő. Mazsi persze egy félmondattal helyretette a dolgot és elárulta, hogy valóban a bokszedzésen szaladt bele a nyomot hagyó maflásba.

"Két csont találkozásának az eredménye..." – ennyiből persze még nem lenne egyértelmű a dolog, de bokszkesztyű emojival azért rásegített, hogy világos legyen a válasza. Az ugyan nem teljesen világos, hogy ezesetben hogyan találkozhatott "csont a csonttal", de nem kell mindenbe belekötni...