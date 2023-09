Megtanította a nőknek Berki Mazsi: így kell magunkba bolondítani egy életre a férfiakat

Berki Mazsi mindig is saját családot szeretett volna, annakidején minden vágy az volt, hogy édesanya lehessen. Ha természetes úton, ha orvosi segítséggel, mindegy, csak jöjjön a trónörökös. Bár az élete nagy csodája 2021 novemberében meg is érkezett a kis Emma személyében, a fiatal édesanya élete alig fél éven belül drasztikusan megváltozott: 2022 május hatodikán váratlan hirtelenséggel meghalt a gyermek édesapja, Berki Krisztián.

Egyedülálló édesanya

Mazsi bár összeomlott a gyászban, teljesen nem engedhette el magát, hiszen ott volt az alig féléves kislánya, akiről gondoskodnia kellett. Ha nem lett volna a gyermek – Mazsi sokszor mondta ezt – talán túl sem éli azt a felfoghatatlan veszteséget, amit Berki halála okozott benne. Egyedülálló édesanyaként azonban túlélt, élnie kellett, hiszen nem volt más választása. A kislányának, Emmának, szüksége volt és van az édesanyjára, aki gondoskodik róla, aki szeretettel felneveli.

Továbblépés

Mazsi minden erejét összeszedve kezdett új életet, és mivel nem vesztette el soha a reményt arra vonatkozólag, hogy egyszer valósággá válik a boldog családról alkotott képe, meg is történt vele a csoda: újra szerelembe esett. A fiatal édesanya jelenleg az új párjával Székesfehérváron él. Kerüli a feltűnést, a bulvárújságokban való szereplést, igyekszik hétköznapi életet élni, ami a jelek szerint működik is. Mazsi boldogabbnak tűnik, mint valaha, és most már eljutott arra a szintre is, hogy bátran ad tanácsot párkapcsolati témában olyan nőknek, akik még az út elején járnak...

Mazsi a minap egy friss videót tett közzé az Instagram oldalán, ahol egy társkereső applikáció bemutatása kapcsán arról beszél, hogy mennyire fontos az internetes ismerkedésben az őszinteség. Hiszen hiába a túlfilterezett képek, előbb-utóbb az új partnerünk találkozik az "Igazi arcunkkal". Mazsi emellett még egy fontos tanáccsal látta el a követőit:

Véleményem szerint a nőknek nem szabad elengedniük magukat egy párkapcsolatban. Mert azzal megölik a tüzet. Tapasztalom, hogy ahogy telik az idő, hajlamosak a nők egyre kevesebbet foglalkozni magukkal.

– Nem mosnak olyan sűrűn hajat, nem sminkelnek annyit, kicsit elengedik magukat. Szerintem ez hatalmas hiba, de természetesen mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja – tette hozzá Mazsi, aki így zárta a szavait: – Újítani kell, pezsgésben kell tartanunk a kapcsolatunkat, hogy meglegyen az a láng! Így tudjuk életben tartani a szerelmet hosszútávon is.