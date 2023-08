Megtudtuk, hogy dolgozza fel a válását Tóth Gabi

Miután Tóth Gabi és Krausz Gábor a nyilvánosság elé tárta, hogy szerelmük hat év után véget ért, számtalan pletyka látott napvilágot a témával kapcsolatban. Lehetett hallani új szerelemről, költözésről, illetve közös kislányuk, Hannaróza további neveléséről is. Az, hogy ezek közül mi az igazság, csak a két fél tudhatja, az viszont biztos, hogy egy kapcsolat lezárása és annak következményei nem egyszerűek senki számára sem.

Tóth Gabi a munkába temetkezik a válása óta Fotó: Zsedrovits Enikő

A sztárséf gyermeke mellett próbálja újraépíteni magát, egy közeli barát szerint pedig nagyon jó úton halad. Hannaróza ugyanis eltereli a figyelmét a kialakult helyzetről, illetve Gábor is könnyebbé teszi a kislány számára a válást. Ezzel ellentétben Gabi a munkába temetkezik inkább, a következő hetekben ugyanis alig lesz egy szabad pillanata. Fellépésekről fellépésekre jár, augusztus 20-án pedig egy fontos feladatot is kapott.

Munkával vigasztalódik Tóth Gabi

Bár sokan támadják a történtek miatt, Tóth Gabi számára sem lehet egyszerű a kialakult helyzet. Hiába ugyanis az új szerelem, a pletykák szerint kislányát ideiglenesen magához költöztette Krausz Gábor. Nem meglepő hát, hogy az énekesnő a munkába temetkezik, és próbálja a figyelmét lekötni. Már erre a hétre is betáblázta magát, ugyanis augusztus 19-én Hevesen ad koncertet a Fricska táncegyüttessel, a Nemzeti ünnepünkön pedig a Várkert Bazárban találkozhatnak vele a rajongók. Előbbi fellépése azért is különleges, mert saját dalai mellett népdalokat és feldolgozásokat is előad majd, míg a táncosok lenyűgöző koreográfiákkal kápráztatják el a közönséget. Az augusztus 20-án megrendezésre kerülő fellépésen viszont nem csak énekelni fog, de ő fogja megszegni a Szent István napi kenyereket a Magyar Ízek Utcájában.

Ha pedig mindez nem lenne elég, szeptemberben is folytatja a turnéját a Fricska táncegyüttessel, illetve a Sztárban sztár leszek! zsűrijében is hamarosan viszontláthatjuk.