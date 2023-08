Sztárok siratják Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolatát

Nemcsak a rajongókat, az egész sztárvilágot váratlanul érte Tóth Gabi és Krausz Gábor bejelentése: hat év után kapcsolatuk véget ért, és válnak. Az énekesnőre és a sztárséfre mindenki álompárként tekintett, úgy tűnt, kislányuk születése óta boldog családként élnek. Erre engedett következtetni az is, hogy nemrég felszámolták korábbi életüket és a Dunakanyarba költöztek.

A közlemény komoly érzelmeket váltott ki mindenkiből. Főleg együttérző szavakkal próbálták támogatni a házaspárt. Ehhez pedig egyetlen lehetőség adódott, Krausz Gábor Facebook-oldala, ugyanis az Instagramján tiltotta a hozzászólásokat, csakúgy, mint az énekesnő, aki mindkét helyen szabályozta ezt a funkciót.

Gabi és Gábor bejelentése komoly érzelmeket váltott ki mindenkiből Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

„Nehéz ez, fáj is, de aminek vége, annak vége”

A hírességek közül is akadtak, akik nem tudták magukban tartani érzéseiket és véleményüket a hír kapcsán.

Steiner Kristóf támogató gondolatával szólt a bejegyzéshez.

„Krausz Gábor, Minden jó(l) lesz. Sőt, van. Nehéz ez, fáj is, de aminek vége, annak vége – és ezt kizárólag ti ketten tudhatjátok, érthetitek, senki másra nem tartozik. Maradni azért, mert mások mit szólnak, mi az elvárás, vagy csak mert az ismeretlen ijesztő, az önként vállalt szenvedés. Kívánok nektek békét, szeretetet, nyugalmat, türelmet, és sok bátorságot, őszinteséget, boldogságot a következő fejezethez.”

Míg Ördög Nóra három szomorú emojival reagált a válásról szóló bejelentésre, Joshi Bharat is szavak nélkül reagált a bejegyzésre.

„🙏❤️🙏”

Bihari Viktória író, blogger és színésznő hozzászólásából arra lehet következtetni, jól ismerte a házaspárt.

„Sok erőt kívánok nektek, ha bármelyikőtök szeretne egy kicsit beszélgetni, itt vagyok!” – írta a poszthoz..

Hat év után ért véget Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata (Fotó: Nagy Zoltán)

„Minden jót Nektek külön is!”

A rajongók, a követők is megdöbbenve olvasták Krausz Gábor bejelentését, az elenyésző negatív hozzászólás mellett megszámlálhatatlan kedves üzenettel támogatták a sztárséfet.

„Sajnálom. Igazából soha nem úgy kezdjük, hogy majd elválunk. Nem könnyű egy ilyen döntést meghozni, de jobb mint közönyben, boldogtalanságban őrlődni! Elmúlt… el kell engedni! Minden jót Nektek külön is!” – írta egyikük, míg más is ugyanezen a véleményen van.

„Sokan nem értik, hogy 2 ember szeretheti és tisztelheti egymást szülőtársakként is, ha az együttélés nem is működik. Békében is el lehet válni, nem csak botrányosan, évekig haragot tartva. Szerencsés a kicsi lány, hogy ilyen szülei vannak. Rajtatok múlik, hogy éli majd meg, biztos vagyok benne, hogy megoldjátok!” – olvasható egy rajongó „tollából”.

„Nagyon sajnálom, remélem, hogy minden rendben lesz, ez csak most egy kis szünet lesz, de szerintem minden rendbe fog jönni, pedig ti nagyon össze illetek, szép pár vagytok, kérem a jó istent, hogy vigyázzon rátok!” – írja másikuk.

Az énekesnő az elmúlt években már megszokta, hogy posztjait rendre elárasztják a rosszindulatú, kritizáló, bántó vélemények. A szakításuk kapcsán kiadott közleménynél rutinosként korlátozta a hozzászólásokat, ezzel meggátolva a kommentcunamit.