„Ez így nem mehet tovább!” – elhagyja az országot a Viszkis

A korábbi bankrabló, Ambrus Attila a börtönből való szabadulása után találta meg élete szerelmét, a 20 évvel fiatalabb Rékát. Nem gondolkozott sokat, és elvette a lányt, a család két gyerkőccel is bővült már: a 4 éves Annával és a csupán másfél éves Magorral. A gyerekek még nagyon kicsik, így rengeteg szülői figyelmet igényelnek, nem csoda, hogy Ambrus Attila egyre kevésbé bírja szusszal: éjt nappallá téve dolgozik kerámiaműhelyében, gyerekeket, felnőtteket tanít a mesterség csínjára-bínjára. Lapunknak a Viszkis elmondta, hogy nagyon szeretne kiszakadni ebből a feszített tempójú élethelyzetből... Most is éppen egy szökést tervezget.

A volt rabló 10 éve tért jó útra, ma már saját vállalkozását építi, emellett kétgyerekes családapa Fotó: Nagy Norbert

No, de semmi illegálisra nem szabad gondolni, ez a szökés nem egy valós börtönből, hanem az "élet börtönéből" való kiszakadás lenne, és nagyon úgy tűnik, a keramikusnak most erre lehetősége is lesz hamarosan.

– Hosszú ideje nem jutottunk el a feleségemmel kettesben sehová.

Most elrabolom őt négy napra Görögországba. Végre egy gyerekmentes pár napra elszökünk ebből a nihilből!

– újságolta a Viszkis, aki imádja feleségét, akit a hétköznapokon szinte alig lát. A fiatal asszony ugyanis a gyerekek mellett a háztartást is vezeti, segíti Attilát ahol kell, aki naphosszat a műhelyében süti az edényeit, vagy tanítja a kerámia workshopjain az érdeklődőket, majd vásárokra jár, ahol igyekszik értékesíteni a kerámiákat. Családfenntartóként Ambrus nagyon büszke arra, hogy a korábbi bűnözői létéhez képest sikerült emberként is tiszta lappal új életet kezdenie Réka oldalán, alapítania egy gyönyörű családot, de azt is érzi, hogy még vannak hiányosságok az életében.

– Nincs semmi magánéletem. Nem érek rá a feleségemre sem soha, és azt érzem: ez így nem mehet tovább! A purgatóriumig, de akár a pokolig is elmennék, csak ne kelljen egész áldott nap másokkal foglalkoznom, beszélgetnem vagy pelenkát cserélnem! – meséli a szokásos, székelyes humorával a Viszkis, aki a kisgyermekesek átlag és szorongásokkal teli életét éli, igaz, ő elmúlt már 50 éves, így nehezebben viseli.

"Rékával besokalltunk mindketten"

Ugyanakkor Ambrus Attila hálás a mostani életéért, imádja munkáját, de a helyzet az, hogy néha nála is betelik az bizonyos (viszkis) pohár... Korábban a Borsnak már nyilatkozott erről a keramikus, akkor azt mondta: olyan az élete, mint egy diliház. Úgy tűnik, a helyzet csak fokozódott azóta, így aztán érthető, ha alig várja, hogy a gyerekeket biztos kezekben hagyva, kettesben a feleségével együtt töltsön pár napot.

– Gyerekmentesen elszökni csak kettesben? Maga lesz a mennyország, mindegy hol vagyunk. Legszívesebb egy lakatlan szigetre vinném, ahol nem találkozunk senkivel, nem fotóznak, nem ismer fel senki. Rékával besokalltunk mindketten, úgyhogy úgy kell nekünk most ez, mint egy falat kenyér – tette hozzá őszintén kitárulkozva Ambrus Attila.

Négy nap a paradicsomban

A görög partokon fogják megtalálni a nyugalmukat a szülők, ez a terv. De miért éppen ott?

Egyébként én annyira nem is szeretem Görögországot, Korfun egyáltalán nem találtuk meg a számításainkat, legutóbb meg Zakynthos-on voltunk, ahol méregdrága volt minden.

Réka nem mondott le róla, így most egy új szigetre megyünk, rábíztam magam az ő döntésére – újságolta a várva várt nyaralás részleteit Ambrus Attila, aki már számolja a napokat, amikor a parton, a kezében egy hideg itallal nemsokára valóban megengedheti magának, hogy csak úgy "létezzen"...