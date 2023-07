Rácz Jenő: Úgy éreztem, hogy kiégtem

Mozgalmas éveken van túl Rácz Jenő, a sok munka és energia pedig kihatott a lelkivilágára is. A hot! magazinnak adott interjújából kiderült, mi az, ami visszaadta a lelkesedését és hogyan igyekszik több időt tölteni a feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával, és a kislányával, Kamillával.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra megnyerték a Nyerő Páros 4. évadát - Fotó: hot! magazin

hot!: A januári térdműtéted után végre újra tudsz járni konditerembe, ráadásul sikerült leadnod kilenc kilót is. Mennyire fontos számodra a sport?

Rácz Jenő: Séfként folyamatosan fennáll a csábítás, mert ugye állandóan kóstolnom kell. Emellett a gasztronómiának fontos része a különböző borok, pezsgők és sajtok kóstolása. Ezeket lehetetlen elhagynom az életemből, mivel ezekkel foglalkozom. Emiatt folyamatosan harcban állok a kalóriákkal. Nagyon szeretek sportolni, jó érzéssel tölt el, ha fittnek érzem magam. Ha viszont nem tudok mozogni, szinte azonnal észreveszem, hogy jobban hízom. A térdműtét egy komoly operáció volt. Általában egy évnek el kell telnie, mire az ember úgy tud újra mozogni, mint előtte – ehhez képest sikerült május óta visszatérnem a napi szintű sporttevékenységhez, ami nagyon nagy dolog. Szerencsére az orvosom is azt mondja, hogy jól fejlődik a térdem.

hot!: Van valamilyen célod, amit szeretnél elérni a kondizással?

Rácz Jenő: Nincs kimondottan tervem vagy célom. Az az igazság, hogy elérkeztem egy olyan ponthoz az életemben, amire számítottam, hogy el fog jönni: a túlhajtás miatt úgy éreztem, hogy kiégtem. Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, ez az évek során alakult ki. A sport segített visszatalálni önmagamhoz.

hot!: Hogyan vetted észre azt, hogy valami nincs rendben?

Rácz Jenő: Sok éve ezerrel dolgozom, fejlesztem az éttermeimet, új projektekben veszek részt, ezek pedig elképesztő energiát igényelnek. Emellett alig múlt egyéves a kislányom, aki szintén sok energiát igényel.

Onnan vettem észre, hogy ez a jelenség megjelent az életemben, hogy már a szakmai sikereknek sem tudtam annyira örülni, illetve elkezdett picit csorbulni a főzés szeretete és amikor belenéztem a tükörbe, azt éreztem, hogy nem az az ember vagyok, mint egy-vagy két éve. A legrosszabb pedig az, hogy nem volt időm önmagamra.

Sokat foglalkozom emberekkel a munkám során: amikor eljönnek az étterembe, megkérdezem tőlük, hogy vannak, jól érzik-e magukat. A nap végén meg tőlem senki sem kérdezte meg, hogy én jól érzem-e magam, nekem milyen napom volt. Emiatt az ember ki tud égni.

hot!: A mozgás milyen gyorsan segített visszatalálni önmagadhoz?

Rácz Jenő: Kellett jó másfél hónap, amit öntisztítással és önsanyargatással töltöttem. Ez a lelassítás sokat segített. A sport miatt pedig azt éreztem, hogy több lett az energiám, frissebb lettem és közel tíz kilót le is adtam. Olyan volt ez a testemnek, mint egy olajcsere. Most már van kedvem új ötleteket kipróbálni és fejleszteni. Kiegyensúlyozottabb lettem és magamra is több időm jutott. Megtanultam nemet mondani és picit önzőbbnek lenni annak érdekében, hogy jól érezzem magamat a bőrömben. Azért azt hozzáteszem, hogy nem éreztem magam boldogtalannak, csak kiégtem ebben a rengeteg munkában.

Rácz Jenő a sportnak köszönheti, hogy visszatalált önmagához - Fotó: Markovics Gábor / Hot! magazin

Rácz Jenő házassága sokkal mélyebb lett

hot!: Ha mélyen magadba nézel, mit gondolsz, mi tesz téged boldoggá?

Rácz Jenő: Most leginkább a nyugalom és a pihenés! Szeretném megtalálni az egyensúlyt, hogy elegendő időt tudjak szánni saját magamra, a családomra meg persze a munkámra. A harmónia az, ami a legboldogabbá tesz.

hot!: Említetted, hogy kicsit lelassítottál. Ez azt jelenti, hogy igyekszel több időt otthon tölteni a családoddal?

Rácz Jenő: Sokáig a hét minden egyes napján dolgoztam, de nemrég egy új aranyszabályt hoztam be az életembe: az év végéig előre beírtam a naptáramba, hogy melyek azok a napok, amelyeken nem dolgozom. Így most már hetente kétszer tényleg csak magammal és a családommal foglalkozom. Idővel szeretném bevezetni azt, hogy egy héten három napot töltsek otthon, és négyet munkával. De, a hétköznapokon is változtattam: a gyerek miatt mindennap korán kelünk, ezért próbálom úgy csoportosítani a teendőimet, hogy csak késő délután kelljen elintézni őket. Így a napom első felét a feleségemmel és a lányommal tudom tölteni.

hot!: Miben változott a házasságod, amióta megszületett Kamilla?

Rácz Jenő: Azt gondolom, hogy ez két irányba tud billenni: van, akiknél súlyosbító, illetve szétválasztó hatása van, míg másokat összekovácsol. Mi szerencsések voltunk: a gyerekvállalás igazi családdá kovácsolt és elképesztően mélyült is a kapcsolatunk Dórival. Minden részecskénk egymáshoz kötődik. Kihívásokkal teli ez a helyzet, de ezekre nem nehézségekként tekintek, hanem új és izgalmas feladatokként.

hot!: Mennyi időt tudtok kettesben tölteni Dórival?

Rácz Jenő: Hetente egyszer-kétszer igyekszünk elszakadni egy kicsit és randizunk. Szerencsére van egy olyan bébiszitterünk, akivel Kamilla nagyon jól kijön: amikor meglátja, máris fülig ér a szája. De, a családunk is rengeteget segít.

Rácz Jenő igyekszik megtalálni az egyensúlyt a munka és a család között - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

„A szerelemnek azt a dimenzióját kaptuk vissza, amit a gyerek előtt éreztünk”

hot!: Mennyire nehéz hosszabb időre otthon hagyni Kamillát valaki mással?

Rácz Jenő: Pont a legutóbb volt szó arról, hogy egy rendezvény miatt két éjszakát töltsünk el Kamilla nélkül. Először azt mondtam Dórinak, hogy nincs az az Isten, hogy én két éjszakát töltsek el nélküle, de még egyet sem szeretnék! Végül aztán beadtam a derekamat. Az anyósom vigyázott rá, akiben megbízunk. Elképesztően nehéz volt, de közben nagyon furcsa érzés járt át minket.

Ugyanis egy csettintés alatt olyan romantikus hangulatba kerültünk, amiben már másfél éve nem volt részünk. A szeretetnek és a szerelemnek azt a dimenzióját kaptuk vissza, amit a gyerek előtt éreztünk. Teljesen más volt úgy együtt lenni, hogy nem figyeltünk folyamatosan arra, hogy Kamilla hogy van, illetve mit csinál.

hot!: Mikor szeretnétek bölcsibe íratni a lányotokat?

Rácz Jenő: Szerintem másfél évesen lenne a legideálisabb. Egy-két intézményt már megkérdeztem, de egyelőre sehol sincs hely idén, csak jövőre. Ezért lehet, hogy csúszni fog ez az időpont, de nem hiszem, hogy ebből gond lenne. Szinte mindennap jön hozzánk a bébiszitter, aki már-már azt a típusú feladatot látja el, mint egy bölcsődében a pedagógus: folyamatosan fejleszti és foglalkozik vele, ami szerintem nagyon fontos.

„Az a nagy álmom, hogy amikor idősebb lesz, legyenek apa-lánya randijaink”

hot!: Mi a kedvenc apa-lánya programod Kamillával?

Rácz Jenő: Sok esetben van olyan, hogy kettesben maradunk és Dórit egy picit engedjük feltöltődni. Imádom ezeket az időket; általában olvasok neki, játszunk a szobájában, megetetem vagy megfürdetem. Mostanában egyre többször én altatom el, sőt már egyfajta versenyt is szoktunk rendezni abból, hogy ki tudja kevesebb perc alatt elaltatni. Eddig négy-öt perc a rekordom! Az a nagy álmom, hogy amikor idősebb lesz, legyenek apa-lánya randijaink. Szeretném megérni, hogy kettesben elmehessek vele vacsorázni, koccinthassak vele egy pohár pezsgővel, és igazi hedonistaként élvezzük az életet!

hot!: Tervezitek, hogy legyen kistesója?

Rácz Jenő: Szerintem mindenképp jót tenne neki egy testvér, de még lehet, hogy nekünk is könnyebb lenne. Jelenleg ugyanis mi vagyunk egész nap az ő „szórakoztatórendszere”. Mérlegelni kell, mert egy gyerek mellett még kivitelezhető az a sok tevékenység, pörgés és munka, amit megszoktunk. Azt érzem, hogy ha most jönne még egy baba, akkor már fel kellene adnunk bizonyos dolgokat. Ha viszont várunk még egy-két évet, akkor szerintem fenn tudjuk tartani ezt az energiaszintet és nem fog például az üzleti életünk rovására menni az, hogy bevállalunk még egy gyereket. Dórit semmiképpen nem szeretném egyedül hagyni ebben, viszont nekem kell még egy pici idő ahhoz, hogy mindent el tudjak látni. Azt viszont egyértelműen látom, hogy minél jobban telik az idő, annál nyitottabbak vagyunk a második gyerekre.