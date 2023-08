Bajba kerülhet L.L. Junior a száguldozása miatt: a gyermekelhelyezési perben nem fog jól mutatni az akció

Nem áll jól L.L. Junior szénája, aki idén január óta folyamatosan problémákkal szembesül. A balszerencsés korszak a Fekete Vonat januári nagykoncertjével kezdődött, ahol gazdaságilag megbukott, majd fel is oszlott a legendás csapat, aztán elkezdődött a válópere is, ahol nem sikerül Körtvélyessy Kingával egyezségre jutnia, majd Dominikára utazott több hónapra, hogy beindítson egy vállalkozást, ami végül nem lett sikeres, és ha még nem lenne elég a baj, szakított a fiatal szerelmével, Dárdai Blanka énekesnővel is.

Juniornak biztosan nem 2023 lesz az élete legjobb éve (Fotó: Máté Krisztián)

Ki a hibás?

Hogy ki a felelős ezért a sok bajért, azon el lehet ugyan morfondírozni, de valójában minden jel egyetlen irányba mutat: Junior az, aki olyan döntéseket hoz, melyek kedvezőtlen hatással vannak az életére. A zenész a természetéből adódóan, a bajok ellenére is igyekszik pozitív maradni, és a lehető legtöbbet kihozni az életéből, talán ennek köszönhető, hogy képes olyan helyzetekbe sodornia magát, melyek még nagyobb problémákat generálnak. Ilyen eset a múlt csütörtöki megdöbbentő autós gyorsulás is, amit G.w.M zenészkollégájával közösen követtek el Budapest belvárosában, a Petőfi hídon. Mint arról a Bors elsőként beszámolt, L.L. Junior a megengedett sebesség duplájával, G.w.M pedig még annál is többel száguldott egy rövid szakaszon. Az esetről ráadásul maga Junior készített videót, és azt fel is töltötte az Instagram oldalára...

Rendőrségi eljárás

A videó gyorsan terjedt az interneten, és természetesen a rendőrség figyelmét sem kerülte el, így az egyenruhások hivatalból indítottak eljárást a zenészek ellen. Egy, a lapunk által megszólaltatott vezetéstechnikai szakember szerint csak szerencse, hogy senki sem sérült meg, de ennek ellenére is, mindkét híresség elveszítheti a jogosítványát. És az csak a kezdet...

Junior a gyors autók szerelmese (Fotó: L.L Junior Facebook)

Gyermekelhelyezés

L.L. Junior szeptember 12-én áll újra bíróság elé, az épp folyamatban lévő bontópere kapcsán, ahol a gyermekelhelyezés az aktuális kérdés. Junior és Körtvélyessy Kinga tavaly decemberben jelentették be, hogy elválnak egymástól, a közös kislányukat, Lesi Lilit azonban közösen nevelnék tovább. Az egymásról való leválás viszont nem ment könnyen, a házaspár tagjai az idő múlásával egyre feszültebb viszonyba kerültek egymással, így a kislányuk közös nevelésének kérdése is bírósági ügy lett. A taláros testület azt vizsgálja, hogy melyik szülő alkalmasabb a gyermeknevelésre. Talán nem kell végzett jogásznak lenni ahhoz, hogy felmerüljön a kérdés: egy felelőtlen cselekedettel a hírekbe és rendőrségi vizsgálat alá kerülő szülő vajon milyen esélyekkel indul harcba a gyermekéért? A választ a bíró döntése adja majd meg.