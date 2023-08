Nagy a baj? Orvosi rendelőből jelentkezett be Szegedi Fecsó

Szegedi Fecsó a családjával mostanában újra itthon van, találkoznak szeretteikkel, rokonaikkal, a barátaikkal. Az üzletember és Géczi Bea több hónapig éltek ugyanis a tengerentúlon, ami tudatos döntés volt. Amikor Floridába utaztak, már úton volt első közös gyermekük, aki mivel kint született, automatikusan amerikai állampolgár lett.

Orvosi rendelőbe rohantak Szegedi Fecsóék

Orvosi rendelőbe rohantak Szegedi Fecsóék

Korábban arról beszélt az üzletember, hogy velük mindig történik valami, sosem unatkoznak. És valóban már arra is nehéz lenne az unalmas szót mondani, amit megosztanak a követőikkel. Megismerkedésük után mintha felültek volna egy hullámvasútra, valóságos mélypontokkal és érzelmi csúcsokkal. Volt itt minden: ajtócsapkodás, botrányos szakítás, békülés, eljegyzés, egy New York-i esküvő automatánál összekötötték életüket, majd tavaly októberben megszületett első közös kisfiuk is. Mostanában nagy csend volt Fecsó és Bea körül, igaz nemrég egy gyönyörű esküvőről jelentkeztek be együtt. De azóta mintha kerülnék a nyilvánosságot, vagy csak szép csendben megélik a boldogságukat.

Mindenesetre tegnap hosszú idő után az üzletember Instagram-sztoriban jelentkezett be és hozta rá a frászt a követőire: strandolás helyett feltehetően a tíz hónapos gyermekük miatt a fül-orr-gégészeten kötöttek ki.

Zaklatja exe Fecsó párját

Mint ismert: Géczi Beának már van egy kisfia, az Éden Hotel egykori sztárjától, Mandula Ádámtól. Úgy látszik, a férfi még mindig nem tudja elengedni a múltat, azt sem, hogy volt szerelmének új családja lett…