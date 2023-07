Rejtélyes fotó! Titokban összekötötte életét Szegedi Fecsó és Bea?

Viharosan indult Szegedi Fecsó és Bea kapcsolata és a folytatásban is voltak szélviharok. Volt minden: ajtócsapkodás, botrányos szakítás, békülés, eljegyzés és megszületett első közös gyermekük is.

Fotó: Instagram

Titokban összeházasodott Szegedi Fecsó és Bea?

A botrányok után elültek a viharok a celeb és párja közt, harmóniában nevelik kisfiukat. Gyakran kérdezik is tőlük, mikor kötik össze hivatalosan is az életüket. Mert a követőik szerint ez hiányzik az életükből. Merthogy az eljegyzés 2021 karácsonyán megtörtént, igaz inkább vicces, mint romantikus körülmények közt. Történt ugyanis, hogy az ünnepi asztalnál ülve számon kérte Fecsót párja, hogy mikor kap tőle gyűrűt, mire kedvese bement a másik szobába és egy gyűrűsdobozzal tért vissza. Bea a tavalyi viharos szakításuk után nem gondolta volna, hogy valaha is egy párt fognak alkotni. De az esküvőt aztán bizonytalan időre jegelte az üzletember, lapunknak pár hónapja így nyilatkozott az esküvőről, amit reménye szerint majd a legnagyobb titokban ejtenek meg.

Még nem kezdtük el szervezni az esküvőt és nem is igazán szoktuk ezt szóba hozni. Ha lesz valamilyen fejlemény, arról örömmel beszámolunk majd

Persze Bea, mint a legtöbb nő, álmodozott a habos-babos hófehér menyasszonyi ruhás menyegzőről. Ami lehet közben meg is valósult, ugyanis Fecsó egy esküvőről jelentkezett be szerelmével az Instagram-oldalán. A képen pedig nem kivehető, hogy ki a boldog pár, ám az üzletember megjelölte legkisebb gyerekének anyját.

Kisfiuk amerikai állampolgár lett

Fecsó mindent megszervezett, miután Bea várandós lett, hogy Amerikában születhessen első közös gyermekük. Terve meg is valósult: a kicsi kint látta meg a napvilágot, szerencsére minden rendben ment, igaz, mivel a baba a vártnál is hamarabb érkezett, Fecsó lemaradt a szülésről. A szülők egyelőre nem szeretnék megmutatni a gyermekük arcát, de rendszeresen osztanak meg róla készült fotókat az Instagram-oldalaikon a követőkkel. Legutóbb egy édes babafotó kíséretében jelentették be az örömhírt: mivel a kisfiuk az USA-ban született, hivatalosan is amerikai állampolgár lett.