Cuki babafotóval tudatta Szegedi Fecsó: kisfia amerikai állampolgár lett

Lassan egy hónapja annak, hogy megszületett Szegedi Fecsó és Géczi Bea első közös gyermeke. A sikeres üzletember és gyönyörű kedvese a nyári hónapokat a spanyol riviérán töltötték, ám a várandósság utolsó napjaiban Amerikába utaztak. A pici itt látta meg a napvilágot, szerencsére minden rendben ment, igaz, mivel a baba a vártnál is hamarabb érkezett, Fecsó lemaradt a szülésről. A szülők egyelőre nem szeretnék megmutatni a gyermekük arcát, de rendszeresen osztanak meg róla készült fotókat az Instagram-oldalaikon a követőkkel. Legutóbb egy édes babafotó kíséretében jelentették be az örömhírt: mivel a kisfiuk az USA-ban született, hivatalosan is amerikai állampolgár lett.

Mission completed!

– azaz a küldetés teljesítve, írták a büszke szülők a kép mellé, amelyen gyermekük az állampolgárságot igazoló okmánnyal és egy amerikai zászlóval látható. A kicsire ráadásul egy vicces feliratú ruhát adtak, melynek felirata szerint az Amerikai Egyesült Államok leendő elnöke szerepel a képen. Ki tudja? Talán valóban...