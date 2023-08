Lesivideót készített Kulcsár Edina: fejvesztve rohannak a rajongók G.w.M után

A saját szemünkkel láthatjuk, hogy mostanában milyen váratlanul mennek tönkre a celeb-kapcsolatok. Sosem gondoltuk volna például, hogy egyszer Tóth Gabi és Krausz Gábor lángoló szerelme véget ér, most azonban kiderült, hogy elválnak egymástól. Korábban ezt gondoltunk Kulcsár Edina és Csuti házasságáról is: állandóan együtt voltak, mindent közösen csináltak, csak úgy záporoztak a szerelmes képek, mégis bejelentették a válást. Egy azonban biztos: Kulcsár Edina és G.w.M szerelme nem múlhat el, hiszen olyan erős a kapcsolat kettejük között, amilyet csak ritkán látni. Edina szereti megmutatni, milyen büszke férjére, így most egy lesivideót tett közzé.

Kulcsár Edina egyszerűen imádja G.w.M-et

A népszerű gengszterrapper, G.w.M nemrégiben jelentette be, hogy egy ideje már olyan jól megy neki a szekér, hogy immáron nem hajlandó kisebb haknikat vállalni, csakis nagykoncerteket fog tartani. Ez persze nem is meglepő, hiszen a nagy tehetséggel megáldott énekesért milliók rajonganak, népszerűsége pedig már olyan nagy, hogy mindenki felismeri az utcán.

Mintha Amerikába csöppentünk volna! Kulcsár Edina közzétette egy 24 óráig elérhető videót közösségi oldalán, amelyen bemutatja, hogy szeretett férje mit sem sejtve üldögél az autóban, eközben pedig rajongók tömkelege szalad a rapper felé. Amikor kiszáll az autóból, valósággal letámadják.

Kulcsár Edina lesivideót készített szerelméről

A lesivideót korlátozott ideig IDE kattintva lehet megtekinteni.