Kulcsár Edina a szülés után újra tetováltatott

Kulcsár Edina és férje, G.w.M folyamatosan szerepel az internetes pletykákban. Mióta a sztáranyuka világra hozta Amarát, rengeteg bántást kap. Annak ellenére, hogy mindössze két hónapja szült, szinte azonnal támadni kezdték a súlya miatt, majd a kommentelők abba kötöttek bele, hogy a két nagyobb gyermekét megmutatja a nagy világnak, míg a kisbabát nem.

Fotó: Bánkúti Sándor

Edina körül tehát zajlik az élet, de ő így is igyekszik pozitív maradni, ebben pedig férje és gyermekei segítik. Most arról számolt be követőinek, hogy ismét varratott magára valamit – ám egyelőre nem árulta el, hogy pontosan miről van szó.

Ez volt a harmadik alkalom, hogy tetováltattam

– tudatta Edina követőivel az Instagram-sztorijában.

Erről majd egy külön posztban, vagy sztoriban fogok mesélni, amikor már a végleges formáját meg tudom mutatni

– írta rejtélyesen az édesanya.