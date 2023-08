Ez kínos! Csuti csúnyán megalázta G.w.M-et – Fotó

Úgy hozta a sors, hogy egy napra esett Azahriah és G.w.M fellépése, ez pedig tökéletes alkalom volt arra, hogy Kulcsár Edina exférje odaszúrjon a rappernek. Csuti történetesen nagy Azahriah rajongó, így már több fellépésén is megfordult, ellenben érthető módon G.w.M-mel nem ápol túl jó kapcsolatot. Az alkalom pedig adta magát, hiszen míg a fiatal előadó teltházas bulit csinált, addig Kulcsár Edina férje küszködött a jegyeladással.

Fotó: Bors

Csuti keményen odaszúrt G.w.M-nek

Nem fogytak a jegyek

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, nem igazán fogytak a jegyek G.w.M siófoki koncertjére, ugyanis még a nagy nap előtt is bőven lehetett vásárolni elővételben a belépőkből. Sőt, mi több... Kulcsár Edina és a körmöse is arra buzdította az embereket, hogy vásároljanak jegyet, s véletlenül se maradjanak le a világraszóló buliról. Nos, hogy ez mennyire jött be, nem tudjuk, de az biztos, hogy a rappernek meg kellett küzdenie a közönségéért.

Ennek a híre pedig Csuti fülébe is eljutott. Legalábbis erre tudunk következtetni a posztjából.

Megalázta a rappert?

Csuti már egyszer megfordult Azahriah koncertjén, s a minap is úgy döntött, hogy kilátogat a fiatal előadó fellépésére. Pont azon a napon, mikor G.w.M is meghirdette a nagykoncertjét, ahol feltehetően nem voltak annyian, mint a tinisztár előadásán. Az üzletember pedig kapott is az alkalmon, és a megosztott fotójához annyit írt oda: #teltház.

Sokak fejében megfordult, hogy ezzel arra próbált utalni, hogy míg G.w.M ellenlábasának teltházas a koncertje, addig a rappernek nem sikerült teljesen megtöltenie a Plázst. De persze az is lehet, hogy csak egy véletlen történt...