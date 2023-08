"Lányok, tessék jobbra húzni": társkeresőn csíptük el Somhegyi Krisztián fotóját

Somhegyi Krisztián egy éve él boldog párkapcsolatban Viczián Viktoriával. Az egykori exatlonos már többször megmutatta, hogy mennyire támogatja szerelme, aki a nem csak a Dancing with the Stars-ban, de a Párharcban is kitartott mellette. Most viszont olyan történt Krisztiánnal, ami még a legstabilabb kapcsolatot is megingathatja. Ugyanis Krisztián fotója feltűnt a Tinderen, egy magát 21 éves Bencének nevező férfi adja ki magát a sportolónak. Természetesen Krisztián továbbra is fülig szerelmes Vikibe, és sem ő, sem a szerelme nem háborodott fel a kamuprofil láttán. Inkább humorérzékét vette elő, és biztatta a hölgyeket, hogy válasszák a hasonmását.

Humorosan kezelte a képlopást Somhegyi Krisztián

(Fotó: Instagram)

– Lányok, tessék jobbra húzni!!! – írta Krisztián viccesen 24 óráig látható Instagram-történetében.

Nem Krisztián az első és nem is az utolsó, akinek a képeivel élnek vissza. Korábban Gáspár Evelin és Ábel Anita képei olyan reklámokban tűntek fel, amikhez semmi közük nem volt.

„Akár meg is ölhetnek valakit a nevemben”

Gáspár Győző nagyobbik lánya sokat tett azért, hogy a súlyfeleslegét leadja. Több év kemény edzésnek, és egészséges étkezésnek köszönheti, hogy ma már tökéletes alakja van. Azonban nem rég ezt az eredményt kihasználva hirdették vele egy kétes eredetű fogyasztóport, mondván Evelinnek is ez a titka...

Csak a bűnözők és a Jóisten tudja, milyen kemikáliákat kevernek össze, hogy aztán gyógyszertárként értékesítsék? Akár meg is ölhetnek valakit a nevemben és ez szörnyű és elfogadhatatlan. Sajnos folyamatosan kapom az ilyen és ehhez hasonló hirdetéseket, melyekben a nevemmel és az arcommal próbálnak eladni valamilyen terméket. Dunát tudnék rekeszteni ezekkel

– mesélte Evelin, aki azt is elmondta, hogy egy ismert előadó is felhívta, hogy megrendelte a terméket, ami persze nem is hatott nála.