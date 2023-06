Kulcsár Edinát és Somhegyi Krisztián párját is akarják látni táncolni a nézők

Bár még be sem jelentették a Dancing with the Stars következő, negyedik évadának indulását, a nézők már nagyon várják a TV2 showműsorának a folytatását.

A népszerű fórumon, a Redditen már meg is indult a találgatás, vajon kik lesznek a parkettre lépő celebek. Elsőként az Exatlonból is ismert Somhegyi Krisztián kedvese, Viki jutott többek eszébe.

„Meglepődnék, ha Viczián Viki nem sírta volna be magát…”, „Viczián Viktória sanszos. Mondta, hogy szívesen benne lenne, és ha eljut addig az adásig, amikor az előző évad versenyzőit hívják vissza, akkor szeretne majd Krisztiánnal táncolni. Szerintem idén is lesz Exatlonos, Esztergályos Patrik, Tóth Janka vagy Busa Gabriella esélyes” – írták a műsor rajongói.

„Valamelyik Valmaros fiú sanszos!” – vélekedett egy másik felhasználó, mire többen egyetértésüket fejezték ki afelől, hogy Marics Peti vagy Valkusz Milán is szereplője lehet majd a táncos műsornak. Egyelőre nem tudni, mikor kezdődnek a forgatások, ám ha léteznek maricsos tervek a TV2-nél, akkor azokat felboríthatja, hogy Peti bokája csúnyán megsérült a csütörtök esti koncertjükön, valószínűleg hosszas lábadozás vár majd rá.

De sokaknak eszébe jutott Kulcsár Edina is, aki a G.w.M-mel közös babájuk várása miatt, az utolsó utáni pillanatban mondta vissza szereplését az előző évadból. Az ő helyét végül Berki Krisztián özvegye, Mazsi vette át.

„Szerintem Horváth Éva is benne lehet mint »idősebb« korosztály. Most költözött haza és azt hiszem, a Palikék világában mondta hogy jár castingokra. Valmar egyik tagja szerintem is, illetve lehet csavarnak egyet és Kiss Ramóna táncolni fog” – összegezte egy újabb hozzászóló. S ha már Ramóna: lapértesülések szerint a korábbi műsorvezetőpáros, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András kettőse is megújul majd.