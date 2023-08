Két hete senki nem hallott Beatről: Riadóláncot hoztak létre a barátai

Fehér Tibor Beat lassan két hete nem ad életjelet magáról. Nem jelentkezik be a tiktok oldalán és a Facebookon sem, a barátai szerint a telefonját sem veszi fel. A hozzá közelállók ezért aggódni kezdtek, bár nem ez az első eset, hogy a rapper úgy eltűnik a kíváncsi szemek elől, mint szürke szamár a ködben. Néha ugyanis fogja magát és teljesen visszavonul a világ elől, ilyenkor senkivel sem beszél. A mostani eltűnése azonban valamelyest más... az utolsó, két héttel ezelőtti Facebook posztjában az egyik slágerét, a Mindenkinek van egy álma című borongós hangulatú balladát tette közzé, egy fekete-fehér klipbe ágyazva. Ebben a dalban többek között ezek a sorok hangzanak el:

Beat dalainak mély mondanivalója van Fotó: Tibor Fehér/Facebook

„Mert a jóból és a rosszból mindenkinek jár,

az élet iskolájában az Isten a tanár.

Aztán majd jön a halál, a választás itt nem az ördögé,

ha jó voltál a földön, fent is várnak a jók közé.

Tudom már az ég a határ, az élet után halál.

De én az életet választom,

de mi van akkor bátyja, hogy ha el kell mennem fiatalon?

Ezt mond meg nekem, s ha meghalok testvér, sok virágot hozzál nekem.”

Nehéz sors

Beat élete egyik legnehezebb szakaszát éli meg mostanában, és ez még akkor is igaz, ha nyilvánvaló: a sors sosem volt kegyes hozzá. Szegény családban született, és bár istenadta tehetsége van a szövegíráshoz és a raphez, a karrierje során sosem (vagy eddig) nem jutott el arra a csúcsra, ahol egyébként alanyi jogon helye lenne. Szakmailag kétségtelenül a Fekete Vonatban való szereplés volt a legkiemelkedőbb teljesítménye, de annak a formációnak 2023 januárjában örökre vége lett, az elhíresült Sportarénában tartott bulijuk után, ami gazdasági csőd lett.

Itt állt utoljára egy színpadon L.L. Junior, Fatima és Beat. A híres Fekete Vonat zenekar Fotó: Fekete Vonat

Hova tűnt?

Beatről az elmúlt hónapokban többször is cikkeztek az újságok, de sajnos mindegyik hír valami botrányhoz volt köthető. A feleségével való nyilvános összeveszés is ilyen volt, de azon is sokan megdöbbentek, amikor a zenész nagyon furcsa állapotban ült kamera és mikrofon elé, hogy interjút adjon... Ez az interjú július közepén készült, és azóta mintha felszívódott volna a muzsikus. Nem aktív a közösségi oldalain és a hírek szerint a barátai sem tudnak kapcsolatba lépni vele. Úgy tudjuk, a haverok már riadóláncot hoztak létre, és úgy próbálnak Beat nyomára bukkanni. Ők egyébként azt mondják, nincs ok aggodalomra, lehet hogy csak egy kis alkotói szabadságot vett ki, ezért tűnt el a radarokról. Keresik őt, és ha sikerrel járnak, arról természetesen mi is beszámolunk!