Mi történt? Furcsa állapotban állt a kamerák elé a Fekete Vonat rappere – Videó

Fehér Tibor, azaz Beat élete darabokra hullott a Fekete Vonat nagykoncertje után, a rappernek a nulláról kellett újraépítenie magát. Nem volt könnyű dolga, ugyanis anyagilag is a padlóra került, elhagyta a feleségét és a barátjai is elpártoltak mellőle. Most azonban újra hallatott magáról, de a szereplésével valami nagyon nem stimmelt...

Fotó: Beat

A rapper furcsa interjút adott

Beat azt már korábban is hangoztatta, hogy mindent megtesz azért, hogy újrakezdhesse az életét, erről mesélt a napokban a "Mi Van Hip Hop" című vlogban is. A jó hír, hogy elmondása szerint van hol laknia, ráadásul ételt is kap, de valami mégsem egész a történetben. Vagyis inkább a rapper viselkedésében. A beszélgetés során ugyanis nem tudta kontrollálni a mozdulatait, forgatta a szemét, izzadt, s mintha a végtagjai önálló életet éltek volna. A kommunikáció sem ment neki túl jól, nem formálta meg rendesen a szavakat, néha teljesen oda nem illő válaszokat is adott a riporternek, aki egyébként hősiesen tűrte a megpróbáltatásokat. Még akkor is, mikor azt kérdezte, hogy mikor várható tőle új sláger, és ezt a választ kapta:

Tényleg jönni fog és tényleg megvan, csak van közben még egy olyan dolog, hogy vissza kell szereznem a bevételt szerző YouTube csatornámat, ami amúgy talán már a megoldásfázisban van, remélem.. Innen is kérem az aktuálist, az érintett volt feleségemet, hogy egy kicsit engedje lazábbra a gyeplőt és adja vissza, ami az enyimé!

– mondta a férfi.

Furcsa válasz

A videó láttán bárkiben felmerülhet a kérdés, hogy mitől viselkedett ilyen furcsán a híresség. A riporter egyébként meg is kérdezte Beat-től, hogy milyen a viszonya a tudatmódosítókkal, amire meglepő választ kapott.

− A kábítószer-fogyasztás az kb nálam olyan, mint a lábszag. Mindenkinek van, de mindenki azt mondja, hogy nincs. (...) Én nem tagadom azt, hogy volt az életem során némi közöm a mókás cigikhez meg satöbbi, voltak olyan bizonyos tudatmódosítók, hangulatfokozók, amit a szövegíráshoz használtam, mert nekem úgy jobban működött − mondta a rapper, akinek a viselkedését már a rajongók is fejtegetik. Több-kevesebb sikerrel...