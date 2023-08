Mélységes szomorúsággal jelentették be, otthonában meghalt a legendás műsorvezető

99 éves korában meghalt a The Price Is Right amerikai televíziós vetélkedő korábbi műsorvezetője, Bob Barker. A tévés leginkább az ikonikus játékshow házigazdájaként vált ismertté. Először 1972-ben szerepelt a képernyőn, majd egészen 2007-ig. Ezután már csak néhány különleges adás erejéig tért vissza a műsorba: 2009-ben, hogy népszerűsítse önéletrajzi könyvét, 2013-ban 90. születésnapja alkalmából, utoljára pedig 2015-ben.

Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy Bob Barker itt hagyott minket

- olvasható a gyászhírről kiadott közleményben.

A DailyStar azt írja, a legendás műsorvezető természetes halált halt Los Angeles-i otthonában.

Bob Barker élete során számos díjat nyert, köztük 19 Daytime Emmy-díjat.