Gyászolnak az UFO együttes rajongói, meghalt a kedvencük – Videó

72 éves korában elhunyt Bernie Marsden, kiváló blues-rock gitáros, a Whitesnake egyik alapító tagja, akinek karrierje annak idején az UFO együttessel kezdődött. A lesújtó hírt a zenész családja közölte a közösségi oldalán.

Mint írták:

Bernie csütörtök este békésen halt meg feleségével, Frannel és lányaival, Charlotte-tal és Oliviával az oldalán. Bernie sosem vesztette el a zene iránti szenvedélyét, az új dalok írását és rögzített egészen a haláláig.

Bernie Marsden 1951. május 7-én az angliai Buckinghamben született. Karrierjét 1972-ben a Londonban alakult UFO nevű rockegyüttesben kezdte, de később több zenekarban is játszott, mire 1978-ban megalakította a Whitesnake-et David Coverdale-lel, aki előtte a Deep Purple frontembere volt.

Az első öt stúdióalbumukon szerepelt, egészen az 1982-es Saints & Sinners-ig, illetve Marsden és Coverdale közösen írták a Here I Go Again című slágert, amely 1987-es újrakiadásakor listavezető sláger lett Amerikában. A blues-rock gitáros két szólóalbumot is kiadott, az And About Time Too (1979) és a Look at Me Now (1981). Marsden utolsó albuma, a Trios tavaly jelent meg. 2015-ben a Buckinghami Egyetem tiszteletbeli Master of Arts fokozatot adományozott Bernie Marsdennek.

Pénteken reggel a David Coverdale, akivel együtt alapították Whitesnake-et, így búcsúzott zenésztársától és barátjától:

− Erre a szörnyű hírre kellett ébrednem, elment Bernie, egy régi barátom. Lélekben és imáimban a családdal, a rajongókkal és a barátokkal vagyok. Boldog vagyok, hogy egy ilyen értékes emberrel oszthattam meg a színpadot – köszönt el néhai gitárosától és barátjától a rockénekes, akinek a szavait a Metro idézte.