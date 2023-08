Gyász: meghalt a népszerű szappanoperasztár

Meghalt Nancy Frangione, a szappanoperák sztárja, aki leginkább az Another World és az All My Children című sorozatokban játszott szerepei után vált ismertté.

70 évesen érte a halál a színésznt Fotó: Pexels

A színésznő 70 éves korában, augusztus 18-án hunyt el Massachusettsben – jelentette be családja. Halálának oka még nem ismert.

Frangione 1953. július 10-én született Massachusettsben, és 1977-ben debütált a tévében Tara Martinként az All My Children című műsorban. A karaktert 1979-ig több epizódban is alakította – írja a People. Nem sokkal ezután Frangione megkapta legfigyelemreméltóbb szerepét Cecile de Poulignacként az Another Worldben, amelyet kezdetben 1980 és 1986 között játszott. Később 1995-ben több epizódban is feltűnt még. 1984-ben elnyerte az 1st Soap Opera Digest Awards díjat.