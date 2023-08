Gólyahír: megszületett Serena Williams második gyermeke – Fotó, videó

Úgy látszik, hogy igazi baby boom van a sztárok körében, hiszen a minap derült ki, hogy megszületett Harry Kane negyedik, valamint Rihanna második gyermeke, most pedig egykori világklasszis teniszező, Serena Williams jelentette be, hogy másodjára is édesanya lett.

Hatalmas a boldogság Serena Williamséknél: megszületett a pár második kislánya (Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP)

Megszületett a 41 éves Serena Williams és férje, Alexis Ohanian második gyermeke, aki szintén kislány lett. A páros a közösségi oldalain jelentette a be az örömhírt: Instagram-oldalukon fotót, míg TikTokon egy megható videót osztottak meg.

A bejegyzésekből pedig már a csöppség neve is kiderült:

Üdvözöllek, Adira River Ohanian. Hálás vagyok, hogy bejelenthetem, a házunk tele van szeretettel: egy boldog és egészséges újszülött kislány és egy boldog és egészséges mama. Hálásak vagyunk. Serena, most újabb páratlan ajándékot adtál nekem. Köszönöm a csodálatos egészségügyi személyzetnek, akik gondoskodtak a feleségemről és a lányunkról. Soha nem fogom elfelejteni a pillanatot, amikor bemutattam Olympiát a kishúgának

– írta a büszke apuka a család fotó mellé.

A párnak 2017-ben született meg az első gyermeke, aki szintén kislány és az Olympia nevet kapta szüleitől – írja a The Sun. Az nem derült ki, hogy pontosan mikor született meg a kis Adira River, Williams egyébként második várandósságát is csak akkor jelentette be, amikor már látványos pocakja volt.