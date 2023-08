Megszületett Rihanna második gyermeke

A TMZ értesülései szerint megszületett Rihanna és A$AP Rocky második közös gyereke is. A lap szerint az énekesnő még augusztus elején, Los Angelesben adott életet gyermekének, aki ezúttal is kisfiú lett.

A gyönyörű énekesnőnek másodjára is kisfia született Fotó: Caroline Brahman / MTI/EPA

Sőt, még azt is kiderítették, hogy a kicsi neve R betűvel kezdődik. Az Umbrella és Diamonds című slágerek előadója még februárban, a Super Bowl félidei showjában tartott fellépésekor jelentette be, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt. Rihannát utoljára júniusban kapták lencsevégre nyilvános eseményen, már akkor is látszott, hogy várandóssága vége felé jár.

A sztárpár első gyermeke 2022. május 13-án látta meg a napvilágot, a kisfiú pedig az RZA Athelston Mayers nevet kapta, a Wu-Tang Clan nevű híres hiphop-banda alapítója előtt tisztelegve – írja a lap.