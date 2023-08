Gólyahír: ismét apa lett a válogatott focista - Fotók

Megszületett a nyáron a Bayern Münchenbe igazoló Harry Kane felesége, Kate negyedik gyermeke.

Kane ismét apuka lett Fotó: ANKE WAELISCHMILLER/SVEN SIMON / AFP

A gólyahírt a Bayern 30 éves támadója egy megható Instagram-posztban jelentette be, amelyben rögtön el is árulta kisfia nevét is.

Üdvözlünk a világon Henry Edward Kane. Szeretlek, kisfiam!

– írta az angol válogatott csapatkapitánya a bejegyzésében. Természetesen a nagy bejelentés után szinte azonnal felrobbant a kommentszekció, rengetegen gratuláltak a párnak. A házaspárnak már van három másik gyermeke is, a hatéves Ivy, az ötéves Vivienne, valamint a kétéves Louis – írja a The Sun.